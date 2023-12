Una delegació del Fons Valencià per la Solidaritat, formada per Xelo Angulo, presidenta del Fons i tinenta d’alcalde de Xàtiva; Ferran Lloret, secretari del Fons i regidor de Pedreguer; Esteve Ordiñana, gerent del Fons, i Natxo Peñarrocha, tècnic de projectes del Fons, ha realitzat una passantia institucional i tècnica a Bolívia, per a reforçar de les relacions institucionals amb les seues contraparts bolivianes; seguir en el terreny dels projectes que compten amb el finançament del Fons Valencià; sensibilitzar sobre el treball en cooperació internacional al desenvolupament i de la importància del municipalisme solidari; i estudi de propostes per a projectes de 2024.

Durant les primeres jornades es va comprovar la important incidència que està tenint el projecte «El turisme en Chiquitos: una aposta pel desenvolupament amb rostre de dona», el qual compta amb el cofinançament de la Direcció General d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana i amb la col·laboració de l’organització boliviana Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD). En la zona de la Chiquitanía, el sector turístic representa el 20% del PIB -sent el 80% dels llocs de treball que genera aquest sector regentats per dones-, el 80% de la població està en risc de pobresa i el 90% dels i les habitants són persones d’ètnia indígena. Per altra banda, a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19, els ingressos provinents del turisme han tingut una caiguda del 70%. En concret, la delegació valenciana va comprovar en primera persona les accions desenvolupades amb el projecte del Fons. A més, durant el seguiment de les accions van realitzar jornades de treball amb personal institucional i tècnic dels diferents municipis i amb persones beneficiàries, les quals ascendeixen, de manera directa, a un total de 674 dones i 195 homes.