El 10 de gener el jurat establert pel comité organitzador del concurs fotogràfic «Sense Barreres» va decidir per unanimitat que la fotografia presentada per Arantxa Guirao Bosch sota el títol «Surf Amable» ha resultat guanyadora de la segona edició d’esta iniciativa cultural coordinada per Cocemfe València amb l’impuls de Caixa Popular i la col·laboració de l’Ajuntament de València. Este primer premi està dotat amb una retribució econòmica de 1.000 euros.

D’altra banda, Salma Jareño Martínez amb la seua fotografia «Al centre de la dansa», i Jesús Lorenzo Agea amb «Aldahir tocant el trombó», s’han fet amb el segon i tercer premi, dotats amb 200 i 100 euros respectivament.

Per la seua part, Maria José Martínez Casamayor, presidenta de Cocemfe València ha assegurat que «un any més el concurs Sense Barreres ha superat les nostres expectatives tant per la quantitat de fotografies rebudes, així com per la qualitat d’estes. Una resposta que ens fa molt feliços i reforça la nostra confiança en la continuïtat del projecte al costat de Caixa Popular».

«En Caixa Popular creiem fermament en el poder de la col·laboració per a impulsar el canvi positiu. Per això, apostem per la continuïtat d’esta iniciativa per a seguir en el foment de la consciència i sensibilitat entorn de les persones amb discapacitat» afegeix Miguel Montagut, responsable del projecte Sense Barreres de Caixa Popular.

Exposició

L’acte de lliurament de premis va tindre lloc el dijous 25 de gener a l’oficina de Caixa Popular del carrer Ciril Amoròs de València. L’exposició resultant del concurs es pot visitar fins al dia 2 de febrer i està integrada per un total de 10 fotografies, entre les més de 120 presentades, que inclouran els treballs de les ja esmentades Arantxa Guirao Bosch, Salma Jareño Martínez i Jesús Lorenzo Agea, així com les imatges realitzades per Begoña Cosin Moya, José Lacomba, Mario López Tormo, Marta Méndez Moragues, Óscar Emilio Barrera Tévar i Reyes Cerdà Mira.