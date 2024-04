Caixa Popular dona a la prevenció de l'alzheimer la recaptació per l'ús de les seues targetes

La principal entitat financera valenciana ha mantingut un any més la seua iniciativa de les targetes solidàries. Per cada compra que els clients que han realitzat durant l'últim any amb les targetes de l'entitat, Caixa Popular recapta un percentatge per a contribuir a una acció social i solidària.

L'organització beneficiària de la recaptació de 2023 ha sigut FEVAFA, la Federació Valenciana d’ Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer.

Amb l'aportació realitzada per Caixa Popular, de 12.429,73 euros, la federació podrà continuar desenvolupant la seua labor de millorar la vida de les persones que sofreixen aquesta malaltia i la dels seus familiars, a través de les organitzacions associades.

“Caixa Popular és un exemple d'empresa, i que la responsabilitat empresarial i la sostenibilitat són compatibles amb uns valors socials” assenyala Santiago Llopis, president de FEVAFA Alzheimer, i afegeix “agraïm profundament aquesta contribució amb la Federació, aquesta ajuda ens permetrà que continuem treballant per les persones afectades per l'Alzheimer”

La iniciativa de les targetes solidàries promoguda per l'entitat cooperativa fa possible que a través d'una acció tan quotidiana com l'ús de les targetes, els clients contribueixen a una labor social i mostren la seua solidaritat, sense cap cost per a ells.

Caixa Popular marca la diferència amb accions com la de les targetes solidàries i evidència la solidaritat com un dels seus valors. La cooperativa valenciana inverteix en la societat els seus recursos, deixant una petjada social important en el territori valencià. El compromís de l'entitat financera és que cada any els beneficis es destinen a un projecte que es desenvolupe en territori valencià i que contribuisca a la solidaritat.