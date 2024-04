La Comunitat Valenciana, líder en polítiques públiques de cooperació

La Comunitat Valenciana és la comunitat autònoma líder en inversió en cooperació internacional, encara que amb un percentatge que no aconsegueix l’estipulat per la legislació vigent i amb múltiples reptes i possibilitats de millora en la seua gestió, així com en la implicació de la societat valenciana. És la principal conclusió de la trobada «Comunitat Valenciana és cooperació. V Jornades de cooperació descentralitzada des dels nostres pobles i ciutats», un esdeveniment que el 16 d’abril va reunir en el Centre Cultural La Beneficència de València a més de 150 persones.

Les jornades, organitzades per la Coordinadora Valenciana de ONGD,van comptar amb la participació de Susana Camarero, Vicepresidenta Segona i Consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de la Generalitat Valenciana, Ignacio Grande, Secretari Autonòmic de Família i Serveis Socials, Pedro Carceller, Director General d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament, i representants de 32 Ajuntaments, incloent a 5 alcaldes i alcaldesses.

Centrades en el concepte de cooperació descentralitzada, aquella que parteix de les autoritats locals, xarxes i altres agents locals, les jornades han servit per a posar en valor aquest model com a política de cooperació única i exemplar. Com destaca Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, «és un model molt pròxim a la ciutadania i desvinculat d’interessos geoestratègics, econòmics i polítics, que atén directament les vertaderes necessitats i prioritats de les comunitats amb les quals treballa: educació, sanitat, emprenedoria, agricultura i drets de les dones, entre moltes altres».

Líders en inversió

La Generalitat Valenciana és el govern autonòmic que més pressupost dedica en termes absoluts a cooperació, amb 72,4 milions d’euros en 2024. Com assenyala Ramón «no podem perdre eixe lideratge en un context internacional amb crisi cada vegada més extremes provocades per l’emergència climàtica, les desigualtats econòmiques i els conflictes, com la barbàrie que es viu a Gaza, la constant amenaça terrorista existent al Sahel, la guerra civil de Sudan o la violència que amenaça les comunitats d’Amèrica Llatina. La solidaritat i la cooperació són essencials davant aquests abismes».

No obstant això, encara sent la primera, la inversió suposa tan sols un 0,23 % del pressupost de la Generalitat, la qual cosa està bastant lluny de l’objectiu del 0,7 % marcat per la Llei de Cooperació.

Les jornades han posat de manifest la necessitat d’agilitzar la gestió de les polítiques públiques de cooperació, especialment pel que fa a la càrrega burocràtica que implica per a les organitzacions i el funcionariat la gestió dels convenis, programes i subvencions.