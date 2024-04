Una exposició aborda la «injustícia climàtica» amb Mans Unides

El passat 12 d’abril es va inaugurar en el Palau de Colomina CEU l’exposició «L’efecte ésser humà», un conjunt d’obres inspirades en el lema de campanya de 2024 de Mans Unides. Es tracta d’un projecte col·lectiu realitzat en el marc de les assignatures del Màster en Producció Artística: «Processos creatius en la gràfica», de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles (Universitat Politècnica de València). Sota este plantejament, les obres abasten temes relacionats com la injustícia climàtica, la deterioració rural i la sobre explotació del planeta. Més de 40 alumnes d’aquest Màster han posat el seu talent al servei de les bones causes i han reflectit la deterioració del planeta i com afecta als més vulnerables, els que menys contaminen i els que disposen de menys mitjans per a resoldre’l.

La delegada de Mans Unides València, Ana Ruiz Ruiz, i llicenciada en Belles arts va apreciar la diversitat de tècniques i llenguatges utilitzats per a «tractar el tema de la injustícia climàtica, que a tots ens causa inquietud». En esta exposició els artistes han volgut mostrar el «mal que s’infringeix sobre el medi ambient i sobre la vida de les persones i com això mostra una realitat fràgil i vulnerable que cal afrontar des del compromís i la denúncia».