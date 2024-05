«Jóvenes rurales, Sur de Bolívar» avança en el camí per la pau

«Jóvenes rurales, Sur de Bolívar» ha avançat en la participació dels joves rurals a Colòmbia en els processos de construcció de pau gràcies al finançament valencià L’any 2022 va començar una estratègia d’intervenció comunitària al sud de Bolívar gràcies al treball en xarxa, d’entre altres, les ONGD valencianes Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) i Movimiento por la Paz (MPDL) amb al projecte de cooperació internacional «Jóvenes rurales, Sur de Bolívar», que té com a centre el paper fonamental de les persones joves en la construcció de pau, en cinc municipis en regions d’especial risc i greument afectades pel conflicte armat a Colòmbia i on encara persisteixen els enfrontaments entre diversos grups armats.

Aquest projecte, que ha involucrat a més de 250 jóvens del sud de Bolívar i 300 de la Comunitat Valenciana, ha conclòs amb un especial del programa de ràdio «Compartiendo Ondas», on representants de les cinc organitzacions implicades han fet balanç dels fruits d’aquest projecte que tenia com a objectiu promoure una democràcia integradora per al desenvolupament sostenible en un territori marcat pel conflicte armat.

Tres anys després que haja començat, s’han aconseguit incloure propostes de polítiques de joventut en les agendes municipals i regionals, format a 250 joves, el 54 % dones, en control a l’administració i desenvolupat diferents accions de pau liderades per joves en els cin municipis, gràcies a Movimiento por la Paz-Colombia (MPDL). S’ha aconseguit, a més, posar en marxa 20 iniciatives productives sostenibles i la formació de 238 persones, d’elles el 68 % dones, en una escola d’emprenedoria gràcies a Fundació Llar Juvenil (FHJ).