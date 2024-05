«Volem que el Túria siga un refugi climàtic per a la mobilitat reduïda»

A partir del pròxim mes d’octubre la ciutat de València comptarà amb una ruta accessible per a les persones amb mobilitat reduïda que vulguen passejar per l’antic riu del Túria. Es tracta d’un projecte de la Fundació ASFPLANT.

El projecte RAC pretén habilitar i donar a conéixer una ruta accessible per persones amb mobilitat reduïda pel llit del Túria. Com es gesta la idea del projecte?

Tot comença amb la necessitat de fer alguna cosa per a la ciutadania que l’ajudara a afrontar les conseqüències de l’actual crisi climàtica, necessitat que està reflectida en els estatuts de la fundació i que cada vegada es fa més palesa no solament a la ciutat de València , sinó en totes les ciutats del món. És una problemàtica global a la qual hem d’atacar localment si volem veure resultats efectius.

Per fer-la possible vos heu ajuntat la Fundació ASFPLANT i l’Associació Valenciana d’Artrosis i Osteoporosis. Com es genera aquesta relació i quin impacte té la sinergia?

La relació venia de temps ja que som amics de la presidenta de l’associació i comentant amb ella la idea va sorgir el fer-li un volt més i fer-la accessible per a persones amb mobilitat reduïda que justament per esta condició seua tenen més complicat accedir als beneficis que la naturalesa ens proporciona tan altruistament.

Els responsables de la Fundació ASFPLANT. / ED

¿Quins beneficis té, per a una persona amb mobilitat reduïda, l’habilitació d’una ruta accessible pel llit del riu?

Esta ruta els possibilitarà gaudir del llit del riu Túria en igualtat de condicions que les persones amb mobilitat completa. Volem que siga un refugi climàtic també per a ells on poder gaudir d’un aire més pur, amb menys contaminació acústica i menor temperatura que fora de l’antic llit. Volem que siga un lloc on poder gaudir d’un passeig tranquil o d’una bona lectura a l’ombra de qualsevol dels arbres que formen este trosset de «bosc urbà».

Per on discorrerà la ruta que esteu preparant?

Encara estem ultimant els detalls però el més segur és que discórrega entre els trams 13 i 15 del llit, que són els que discorren més pròxims a la Ciutat de les Ciències ja que disposen de més infraestructures i servicis condicionats a les persones amb mobilitat reduïda. Estem esperant per part de l’Ajuntament de València les indicacions necessàries per a elaborar la senyalística adequada a l’entorn perquè tothom conega i puga gaudir de la ruta.

Hi haurà alguna activitat d’inauguració?

Efectivament, es prepararà una jornada inaugural de la ruta que comptarà amb la presència tant dels integrants de la Fundació ASFPLANT com dels de la AVAO i per descomptat de totes aquelles persones que vulguen assistir amb o sense mobilitat reduïda. Està programada per a Octubre quan les temperatures ja siguen un poc mes baixes i puguem gaudir d’un meravellós dia a l’aire lliure.

RAC ha rebut enguany una ajuda en la 30a convocatòria d’Ajudes per a Projectes Que Canvien El Món, impulsada per Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción i la Fundació Horta Sud. Què significa aquesta ajuda per a vosaltres i per al projecte?

Significa molt per a les dos associacions ja que és necessari el treball conjunt d’administració pública, empresa privada i ciutadania per a poder tirar avant este tipus de projectes que suposen una millora per a la societat en general i per a grups minoritaris en particular.