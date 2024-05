El comerç just gaudeix de la seua festa

Milers de persones de les principals ciutats valencianes han donat suport al llarg del mes de maig a les celebracions del Dia Mundial del Comerç Just, que organitza la Coordinadora Valenciana de ONGD. A més de les tres capitals de la Comunitat, per primera vegada, s’ha sumat la ciutat d’Elx a estes trobades. Els encontres han servit per a donar a conéixer el comerç just, així com les ofertes d’activisme i voluntariat que ofereixen les organitzacions valencianes. Tot per cridar l’atenció de la ciutadania sobre la necessitat de fer un consum més responsable i conscient de l’impacte laboral, social i ecològic de les nostres compres. Unes jornades festives que incloïen mercats de productes de comerç just, activitats infantils, exposicions i concerts.

Les celebracions han format part de la campanya #FemComboi, amb la qual la Coordinadora Valenciana ONGD ha fet una crida al teixit associatiu i empresarial per treballar conjuntament per un model de consum que reduïsca les creixents desigualtats locals i globals.

La plaça de la Reina de València va acollir més d’una desena de llocs d’informació i venda de productes de comerç just, en la seua gran majoria aliments, artesanies i roba de diferents parts del món amb els segells internacionals que certifiquen que s’han pagat preus justos a les persones productores, s’han respectat els seus drets humans i laborals, no s’ha ocupat mà d’obra infantil en la seua producció i s’han adoptat mesures per a garantir la protecció del medi ambient.

Durant tota la jornada es van realitzar tallers sobre l’emergència climàtica i la sostenibilitat ambiental, i jocs infantils, titelles i contacontes. A més, es va gaudir les actuacions de la batucada Borumbaia i el trio vocal Tres Naranjas Enteras.

Quant a Elx, la festa del Comerç Just es va celebrar a la plaça del Congrés Eucarístic, i hi hagué concerts de la mà de Billy Flegma i Esther Quiles. En Alacant la cita va ser a l’avinguda de l’Estació, i es divertiren amb les actuacions de Big band l’Harmonia i Sanguangos. Per part seua, a Castelló l’esdeveniment va discórrer a la ‘plaça de l’Hort dels Corders, i en ella es pogué gaudir del concert en directe d’Amazonians. En totes les localitats també es pogué comprar de productes de comerç just, i se celebraren activitats infantils i tallers, amb totes les accions de caràcter gratuït.