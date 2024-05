«Volem contribuïr a la lluita feminista des d’allò més local, fent xarxa al poble»

L’Eixam Feminista d’Algemesí és una entitat que, amb el suport de Caixa Popular y la col·laboració de la Nova Muixeranga d’Algemesí, Colla de Figues i Dones del Raval, està desenvolupant el programa «Fem suport, fem futur» amb el qual volen «defensar i lluitar per un món feminista, al que volem contribuir des d’allò local, fent xarxa al poble».

«Fem suport, fem futur» naix de la unió de diferents entitats d’Algemesí. Com es gesta aquesta unió i quin és el seu objectiu?

Un dels objectius de l’associació és fomentar les xarxes i sinergies amb altres associacions, una qüestió que ha sortit orgànica durant la història de l’associació des de 2016. En realitat, moltes de les nostres sòcies són actives a altres associacions d’Algemesí. No obstant això, amb el context polític actual, bel·ligerant en contra de les accions feministes al poble, considerarem que era encara més necessari formalitzar aquestes unions.

A través de quines accions desenvolupareu aquesta aliança?

Amb les accions realitzades l’estiu de 2023 i la gestació inicial de l’organització del 25N de 2023 començarem a treballar amb la Comissió Feminista de la Nova Muixeranga, amb qui compartim objectius des de perspectives i àmbits diferents. A més, amb la Colla de Figues col·laborem des de sempre, es troben unides a l’entitat i són les que aporten música a tots els nostres actes, i aquest projecte conjunt tenia com a objectiu formalitzar aquesta relació. Respecte a les Dones del Raval, són un grup de dones amb les quals, malgrat que no es troben constituïdes com a associació, hem col·laborat des de l’any 2022 amb el projecte comarcal de «Dones activistes defensores de la terra», amb les que treballarem un mapeig del poble per trencar la segregació territorial al municipi. Les accions per consolidar estes aliances i crear de noves són totes aquelles amb les quals, lluitant pels drets de les dones i per eliminar les violències que patim, ens trobem còmodes en la seua execució i sempre buscant l’enriquiment de compartir objectius des de perspectives diferents.

Quin impacte té, tant per les associacions que hi participen com per la ciutadania d’Algemesí en general, l’ampliació de les sinergies interassociatives al municipi?

Al nostre cas, incloure els principis feministes en totes les activitats que compartim amb altres entitats ho considerem essencial, i és una manera per fer un camí més fàcil i amable per a tota la ciutadania, impregnant les accions i les associacions amigues i col·laboradores de la transformació cap a un món feminista en tots els àmbits. A més, ens fa més visibles al poble, i això suposa per a la ciutadania tindre més present un referent de lluita feminista.

Creieu que aquest treball en xarxa pot seguir ampliant-se tant dins del municipi com a major escala?

Així és. A hores d’ara treballar des d’aquest enfocament ha suposat també un canvi present en el plantejament de totes les activitats. Prova d’açò és que a hores d’ara tenim activitats en associacions amb les quals no comptàvem inicialment, com Tyrius Algemesí o El parto es nuestro. També s’estan gestant col·laboracions amb Confiteor, entre altres entitats.A l’àmbit comarcal també tenim contacte amb associacions feministes de Xàtiva, Manuel, Carcaixent i L’Alcúdia, que considerem essencial per treballar en xarxa en l’àmbit territorial i coordinar diferents accions i activitats, cadascuna des de les seues capacitats i enfocaments.

Amb «Fem suport, fem futur» us uniu associacions feministes i culturals. Com considereu que s’ha d’entendre la relació entre feminisme i cultura?

La relació entre feminisme i cultura és profunda, interconnectada i bidireccional. El feminisme busca la igualtat de gènere en tots els aspectes de la societat mitjançant el seu desafiament, i la cultura, en les seues diverses manifestacions (art, literatura, cinema, etc.), té un paper fonamental en la forma com es perceben, representen i tracten les qüestions de gènere. El feminisme ofereix una visió crítica per analitzar i qüestionar la cultura dominant, identificant i desafiants les normes de gènere en les pràctiques culturals, com l’objectificació de les dones en els mitjans de comunicació o la falta de representació de les seues experiències. El feminisme ha impulsat la creació cultural feminista, que explora i promou les experiències i perspectives de les dones a través de l’art, la literatura, el cinema i altres mitjans.

«Fem suport, fem futur» ha rebut enguany una ajuda en la 30a convocatòria d’Ajudes per a Projectes Que Canvien El Món, impulsada per Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción i la Fundació Horta Sud. Què significa aquesta ajuda per a vosaltres i per al projecte?

Principalment ens atorga independència en un moment on el govern actual del municipi ha deixat constar que està en contra de les accions de la nostra associació, llevant-nos la subvenció nominativa que hem rebut fins ara, sense possibilitat d’optar a cap altra municipal. Nosaltres seguirem fent política, que no partidisme, per defensar i lluitar per un món feminista, al que volem contribuir des d’allò local, fent xarxa al poble.