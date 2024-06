Manos Unidas impulsa el compromís social de les empreses a València

Manos Unidas impulsa el debat sobre la Responsabilitat Social Corporativa i el paper clau de les empreses per a generar un canvi social i aportar solucions. L’ONG de cooperació per al desenvolupament, en la seua lluita per erradicar la desigualtat, la fam i la pobresa en el món, organitza el primer Fòrum d’Empreses Socialment Compromeses en el marc de la seua nova campanya «L’efecte Ésser humà». Tindrà lloc el pròxim 12 de juny de 2024 en el Palau de Colomina CEU de València.

La Responsabilitat Social Corporativa ha marcat la senda del canvi cap al compromís i les obligacions de les empreses amb els treballadors, la societat i el medi ambient. Hui dia, el repte està a aconseguir que siga una estratègia activa i alineada amb els desafiaments socials i climàtics.

Manos Unidas organitza un fòrum per a obrir el debat i animar a les empreses a emprendre una contribució voluntària en projectes sostenibles i solidaris. Entre els participants de les tres taules de debat estaran els responsables de companyies com PwC, The Impact Project, la consultora Felidarity o Ética. Entitats acadèmiques com la Universitat de València, la Politècnica, la UEV i la Universitat CEU Cardenal Herrera, i finalment, les ONGs: Asociación con Valores, Mamás en Acción i Manos Unidas.

L’esdeveniment se celebra gràcies al patrocini de Caixa Popular, la Universitat CEU Cardenal Herrera, Kaldevi i Letslaw. Les seues aportacions han sigut destinades en favor dels projectes contra la fam de Manos Unidas.

Clau en el canvi climàtic

El canvi climàtic està agreujant els problemes socials. Es preveu que la temperatura mundial augmente quasi tres graus en les pròximes dècades, la qual cosa comporta a la necessitat d’afrontar grans reptes com les crisis alimentàries, les plagues, les malalties i la pujada del nivell de la mar.

La veritat és que els científics han sabut durant dècades que el canvi climàtic modificarà la biodiversitat del planeta, però les noves investigacions apunten que la crisi climàtica està tenint un major impacte als països més pobres.

Economistes, experts en desenvolupament i líders mundials en l’ONU han advertit durant anys que el canvi climàtic té una repercussió major en les comunitats vulnerables, agreujant així la desigualtat. En aquest sentit, les empreses tenen un paper clau a l’hora d’ajudar a millorar aquesta situació. Moltes ja estan aportant solucions.

Canviar el planeta

Manos Unidas, a través de la seua nova campanya ‘L’efecte Ésser humà´, l’única espècie capaç de canviar el planeta’, vol conscienciar sobre els efectes de la fam als països subdesenvolupats i de les conseqüències que té el canvi climàtic agreujant aquesta situació.

Aconseguir un planeta sostenible, sense pobresa, ni desigualtat és l’objectiu de l’ONG que compta amb més de 60 anys de trajectòria donant suport a projectes de desenvolupament en les comunitats més vulnerables del món, amb més de 550 projectes en 55 països en l’últim any. La seua ajuda a milers de persones és el resultat de l’esforç de més de 6.300 voluntaris.

«Totes les accions nocives contra el planeta tenen un efecte directe en les poblacions vulnerables, incrementant la pobresa, la fam i la desigualtat. Malgrat això, des de Mans Unides, creiem que som l’única espècie capaç de revertir eixe mateix efecte. Ho hem anomenat L’efecte Ésser humà. Uneix-te al canvi», explica Manos Unidas.