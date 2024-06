L’Associació d’Ames de Casa i Consumidores de Xàtiva Tyrius du endavant el projecte «Teatre boig». Es tracta d’un grup de teatre intergeneracional i inclusiu.

Com es gesta «Teatre boig» i quin és el seu objectiu?

«Teatre boig» naix de l’anàlisi de les inquietuds socials que planteja l’Associació d’Ames de Casa i Consumidores de Xàtiva Tyrius. Som conscients de les necessitats socials de la nostra localitat i de la nostra comarca. D’ací sorgeix la idea d’aquest projecte social de teatre intergeneracional inclusiu i col·laboratiu.

Quines entitats hi col·laboreu?

Som un grup molt nombrós, i no seria possible sense moltes entitats, molt heterogènies. En formem part el Centre d’Atenció Diürna amb risc d’exclusió social La Inmaculada de Xàtiva, xiquets amb trastorns de l’aspecte autista (TEA) de l’Associació Axatea, i xiquets amb diversitat funcional de l’Associació Aspromivise, juntament amb les sòcies de Tyrius.

Amb un grup tant nombrós i heterogeni, com pot beneficiar el teatre com a ferramenta?

Principalment perquè permet explorar les emocions de les persones que hi participen. El teatre pot oferir molts beneficis econòmics, socials i cognitius i, al mateix temps, millora les habilitats de comunicació i, en definitiva, les habilitats socials. Podem dir que a través del teatre es pot crear un clima de confiança i d’empatia.

A través de quines accions es desenvolupa el projecte?

El projecte es desenvolupa a través de diferents activitats i tècniques: jocs cooperatius, dansa, creativitat, improvisació... Amb totes elles s’intenta involucrar als xiquets en companyia de les sòcies, creant de forma efectiva un ambient segur i una adaptació de les escenes de l’obra que representaran, segons les necessitats individuals.

Creieu que «Teatre boig» és extrapolable a altres municipis?

Absolutament. En tots els municipis hi ha educadors, terapeutes i professionals del teatre, i de ben segur que també tenen disponibilitat de recursos i programes que donen suport a la inclusió d’aquests xiquets en activitats teatrals.

«Teatre boig» ha rebut enguany una ajuda en la 30a convocatòria d’ajudes per a Projectes Que Canvien El Món, impulsada per Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción i la Fundació Horta Sud. Què significa aquesta ajuda per a vosaltres i per al projecte?

En primer lloc, l’ajuda i el reconeixement és una gran satisfacció per a l’associació perquè ens destaca la importància del teatre com una ferramenta terapèutica i de desenvolupament per aquest tipus de xiquets i ens dona peu a promoure aquestes iniciatives any rere any.