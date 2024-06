«El futbol es també una eina per a la inclusió social»

Carlos Formen presideix el CF Sporting Alaquàs, un club que desenvolupa el projecte «L’esport integra», que té com a objectiu principal «utilitzar l’esport, en particular el futbol, com una eina per a la inclusió social».

El títol del projecte que desenvolupeu entre el C.F. Sporting Alaquàs i l’A.C. Falla Verge de l’Olivar té per nom “L’esport integra”. Quin és aquest paper integrador de l’activitat esportiva?

Els valors que es promouen a través de l’esport, com ara la solidaritat, el treball en equip, el respecte mutu i la superació personal, són essencials per a la integració. En practicar futbol, els participants no només milloren la seua condició física, sinó que també desenvolupen habilitats socials, aprenen a superar reptes i a treballar conjuntament amb altres. Això contribueix a una major autoestima i a una millor qualitat de vida, tant a nivell personal com social. L'esport es converteix en una plataforma que elimina barreres i crea un sentit de comunitat i d'igualtat entre tots els seus membres. A més, el nostre projecte està format íntegrament per persones voluntàries, la qual cosa reforça el compromís i l'esperit comunitari.

Com neix la col·laboració entre un club esportiu i una comissió fallera?

La col·laboració entre el C.F. Sporting Alaquàs i l’A.C. Falla Verge de l’Olivar va sorgir de manera natural gràcies a la participació de diversos voluntaris de la comissió fallera que també formen part del club esportiu. Aquests voluntaris, veient la necessitat i el potencial d’unir forces, van proposar col·laborar i participar activament en els entrenaments i altres activitats del projecte. La comissió fallera, coneguda per la seua implicació en activitats culturals i socials, va trobar en aquesta col·laboració una nova manera de servir la comunitat, integrant l'esport com a part de les seues accions socials.

L'impacte en els participants

Quin impacte té un projecte com “L’esport integra” per a les persones que hi participen?

El projecte “L’esport integra” té un impacte profund en les persones que hi participen. En primer lloc, ofereix una plataforma per al desenvolupament personal, millorant la condició física i emocional dels participants. A través del futbol, molts troben una manera d’expressar-se, de superar les seues limitacions i de descobrir noves habilitats. La millora de l’autoestima és una de les conseqüències més notables, ja que els participants se senten valorats i reconeguts pel seu esforç i dedicació. A més, el projecte fomenta el treball en equip i les relacions interpersonals, creant un entorn on les persones amb diversitat funcional poden fer amistats i sentir-se part d’una comunitat. Això és especialment important perquè moltes vegades aquestes persones poden sentir-se aïllades o excloses. L'activitat regular i les competicions organitzades també proporcionen objectius i reptes que ajuden a mantenir la motivació i el compromís dels participants. Els beneficis s’estenen més enllà de l’àmbit esportiu, afectant positivament la vida diària dels participants, les seues relacions familiars i la seua integració social. Aquí, tots guanyem amb el simple fet de reunir-nos i practicar esport, destacant que el valor de l'esport va més enllà dels resultats.

A través de quines accions principals aconseguiu aquests impactes?

Per aconseguir els impactes positius mencionats, hem dut a terme diverses accions principals. Els dimarts sortim a caminar amb els participants per l’horta del poble, fomentant l’exercici físic i el contacte amb la natura. Els divendres fem l’activitat principal al camp de futbol, on organitzem entrenaments. Alguns participants juguen a futbol, mentre que altres realitzen treballs de psicomotricitat i jocs combinats. A més, els caps de setmana, una vegada al mes, participem en la primera lliga federada de futbol, competint i socialitzant amb altres equips de la Comunitat Valenciana. Això proporciona als participants l’oportunitat de gaudir, socialitzar i fer esport en un entorn competitiu i inclusiu. Una vegada a l’any, al juny, organitzem la “Festa del Futbol”, un esdeveniment festiu amb música i la participació d’equips com el Levante i el Valencia, on els participants gaudeixen d’una tarda de futbol, esport i convivència amb amics. Totes aquestes accions són possibles gràcies a la dedicació de voluntaris que aporten temps i energia per crear un ambient de confiança i respecte.

Extrapolable

Creieu que "L’esport integra" és un projecte extrapolable a altres municipis?

Sí, creiem fermament que l'Esport Integra és un projecte que es pot replicar en altres municipis. Els valors i objectius del projecte són universals i aplicables a qualsevol comunitat que vulgui fomentar la inclusió social a través de l'esport. Altres municipis podrien beneficiar-se d'un projecte similar. A més, les activitats i metodologies utilitzades en el projecte són fàcilment adaptables a diferents contextos i necessitats, facilitant-ne la implementació en altres llocs. Creiem que, amb el suport de les administracions locals, les empreses i la societat civil, l'Esport Integra podria convertir-se en un referent de com l'esport pot ser una eina poderosa per a la integració social. Destaquem la gran demanda de participació com a indicador de la necessitat urgent d'ampliar aquestes iniciatives per a oferir més oportunitats esportives a les comunitats.

"L’esport integra" ha rebut enguany una ajuda en la 30a convocatòria d’Ajudes per a Projectes Que Canvien El Món, impulsada per Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción i la Fundació Horta Sud. Què significa aquesta ajuda per a vosaltres i per al projecte?

Aquesta ajuda representa un reconeixement important al nostre treball i ens proporciona els recursos necessaris per a continuar desenvolupant i ampliant el projecte. A més, ens dona la motivació i l’energia per a seguir treballant per un món més inclusiu i just. El fet de rebre aquesta ajuda ens dona visibilitat , cosa que pot atraure més suport i col·laboració de part d’altres entitats i de la comunitat. En definitiva, aquesta ajuda ens permet continuar somiant i treballant per un futur on totes les persones, independentment de les seues capacitats, tinguen l'oportunitat de gaudir de l'esport i sentir-se integrades en la societat.