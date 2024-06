Manos Unidas anima a les empreses a ser agents del canvi

Empreses, Universitats i ONGs es van donar cita a València per a abordar els reptes i desafiaments sobre la Responsabilitat Social Corporativa en el primer Fòrum d’Empreses Socialment Compromeses organitzat per Manos Unidas Valencia.

L’ONG de cooperació per al desenvolupament, Manos Unidas, va organitzar el fòrum en el marc de la campanya «Efecto Ser Humano» per a conscienciar sobre els efectes del canvi climàtic en les comunitats més vulnerables. L’objectiu és obrir el debat, generar un canvi social i aportar solucions que tinguen un impacte als països més pobres.

«Les empreses tenen la responsabilitat de ser agents del desenvolupament sostenible i generar aliances amb les organitzacions socials per a frenar el desastre», així s’obria el debat de Manos Unidas Valencia en el primer Fòrum d’Empreses Socialment Compromeses celebrat en el Palau de Colomina CEU, i en el qual es va donar espai a empreses, universitats i ONGs valencianes per a abordar els reptes i desafiaments i impulsar la Responsabilitat Social Corporativa. L’acte va comptar amb la presència de la regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de València, Marta Torrado, que va animar a les empreses a formar part d’eixe canvi social tan necessari.

«El canvi climàtic genera pobresa i els que menys l’agreugen són els qui més el pateixen, les empreses hem de ser els agents del canvi, assumir responsabilitats i generar aliances amb organitzacions socials», va dir Roberto Ballester, soci fundador de Felidarity, per a arrancar la primera taula del fòrum en la qual van participar empreses especialitzades en la gestió i l’assessorament sobre la Responsabilitat Social Corporativa.

Estratègia empresarial

Ana Carrau, de The Impact Project, va participar en la taula d’Empreses destacant la importància de dissenyar una cultura cooperativa per a eliminar resistència i promoure que totes les empreses vagen en la mateixa direcció. Mentre que Roberto Ballester, de la consultora Felidarity va insistir en la necessitat de canviar el model de desenvolupament i la manera d’entendre les empreses, apostant per idees de negoci sostenibles i responsables.

«Les certificacions i auditories estan tenint un impacte positiu, transformar una empresa no és fàcil però una part de la solució està a usar la tecnologia que pot ajudar-nos a resoldre els problemes que tenim», va apuntar Ballester.

Per part seua, Fernando Ibáñez, de la consultora Ética, va insistir que la sostenibilitat ha de tindre una traducció econòmica, ha de funcionar com un control de riscos i estar en la primera línia de l’estratègia empresarial. «Que ningú pense que la sostenibilitat és una cosa complexa, perquè existeixen metodologia i un marc regulador assentat que la facilita», va afegir.

Formació

La Universitat de València, la Politècnica, així com la CEU Cardenal Herrera i la Universitat Europea van comptar amb el seu propi espai en aquest fòrum per a divulgar el paper de les universitats en la formació i també en la transformació del model actual.

«Les universitats som agents socials que tenim la responsabilitat d’educar a les noves generacions», va insistir Guadalupe Bohorques, de la Universitat Europea i al seu torn Enrique Lluch, de la Universitat CEU Cardenal Herrera, va defensar el paper de l’ètica i els valors en l’educació dels futurs empresaris.

Carmen Lloret, de la Universitat de València va destacar la necessitat de «vincular a l’alumne amb la realitat social» i Gabriel García, de la Universitat Politècnica, va recalcar que «ens relacionem amb organitzacions amb bones pràctiques».

Construir ponts

Finalment, en la taula de les ONGs van participar Melquiades Lozano, de l’Associació amb Valors, Guapo Gimeno de Mamás en Acción i Ana Ruiz, de Manos Unidas Valencia per a comptar testimoniatges i casos d’èxit en la col·laboració d’empreses amb la labor social.n