L’Horta Sud es connecta per a visibilitzar projectes socials

Visibilitzar projectes d’associacions que treballen per a millorar la comunitat i la vida de les persones va ser la finalitat de la trobada del 18 de juny organitzada per la Fundació Horta Sud, en la que es van reunir més de quaranta persones al Museu Comarcal de l’Horta Sud, a Torrent, amb la col·laboració de l’Associació Espanyola de Fundacions.

Entre els assistents es trobaven una vintena d’empreses i entitats, juntament amb els tres projectes que totes elles visitarien: Mans al Terra, Col·lectiu Soterranya i Fundación Movimiento Ciudadano. Per a visitar els projectes era necessari moure’s a diferents punts geogràfics de l’Horta Sud. Per fer-ho, estava preparat un autobús, que es va encarregar de recollir a totes les persones participants després del desdejuni que tenien preparat al Museu Comarcal.

Els projectes solidaris

La primera parada de l’autobús va ser a l’espai agroeducatiu de «La Chandra», a Albal, on s’ubica l’activitat de Mans al Terra. Des d’aquest col·lectiu, recentment constituït en fundació, treballen perquè «es deixe d’entendre la resta com a residu i passe a entendre’s com un recurs».

El següent destí era altra vegada la capital de l’Horta Sud, però en aquesta ocasió a un altre barri: el Xenillet. Allà s’ubica l’«Espai de Solidaritat Parreño» i el taller de «Bicis per a totes» del Col·lectiu Soterranya. Aquesta associació torrentina, amb vint anys d’activitat, porta ja «recperades» 1.127 bicicletes per a persones que ho necessiten, «sobretot com a ferramenta per anar a treballar o, directament, com a ferramenta de treball, per a poder viure».

Finalment, l’autobús va portar a les empreses i a les associacions al barri de Sant Francesc a Manises, per a conéixer l’experiència de la Fundación Movimiento Ciudadano. En aquesta fundació és on s’aglutina gran part del teixit associatiu del barri, i la identitat del qual es transmet directament a les parets. Com apunta Enrique Deltoro, de la fundació de Manises, «l’edifici va ser construït pels veïns i veïnes del barri amb les seues pròpies mans, i a dia de hui es manté aquesta essència». En aquest espai de Manises es troba la seu de l’Associació Veïnal Sant Francesc i Alameda, l’Associació de Dones ANTARES, el Club de Muntanya Manises, l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises, Proyecto Empar, Escola de Cases, Associació Impuls i Esplai Natura.

Una vegada finalitzada la visita, a la mateixa seu de la Fundación Movimiento Ciudadano, va haver-hi una paella amb totes les persones assistents, que va servir per continuar forjant connexions.