Fundació Novaterra premia la inclusió laboral, social i mediambiental

La Fundació Novaterra ha anunciat els guanyadors dels Premis Socials Fundació Novaterra 2024. Aquest reconeixement destaca el compromís i la dedicació d’empreses, individus, entitats i institucions que lluiten contra la pobresa, l’exclusió i la desocupació, promovent un futur més just i inclusiu en la Comunitat Valenciana. En aquesta edició, s’ha premiat als qui han demostrat un impacte significatiu en la inclusió laboral, social i mediambiental.

El Premi Fundació Novaterra Empresa ha sigut per a Timpers per liderar amb exemples inspiradors a través de la fabricació de sabatilles de qualitat a Alacant, promovent la normalització de la discapacitat en tots els àmbits de la societat.

El Premi Fundació Novaterra Persona ha sigut per a Gladys Molina per la seua labor emprenedora amb Kiosko Mundogre, consolidat gràcies al suport de Fundació Novaterra i Caixa Popular mitjançant el programa «Dona Emprèn».

El Premi Fundació Novaterra Entitat és per El Puchero Cocina Solidaria, iniciativa de gestió compartida amb SanLúcar Fruits, que proporciona més de 200 menús diaris a persones en risc d’exclusió i organitza tallers d’economia domèstica i coaching.

El Premi Fundació Novaterra Institució ha anat a parar a la Capitalitat Verda Europea de l’Ajuntament de València i Concoval (Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana). L’Ajuntament de València ha destacat pel seu compromís amb la sostenibilitat, convertint a la ciutat en un referent de polítiques verdes del Mediterrani, i Convocal, l’any de València i la seua capitalitat espanyola de l’economia social, pel seu paper crucial a representar i defensar els interessos de les cooperatives valencianes, promovent els seus principis i valors.

Dos premis honorífics

A més, s’han declarat dos premis honorífics fora de concurs. El Premi Social Fundació Novaterra honorífic a Caixa Popular, per la seua inversió en la societat i el seu impacte significatiu a través d’iniciatives que dinamitzen i milloren la Comunitat Valenciana, incloent-hi la seua col·laboració amb Fundació Novaterra en programes com «Dona Emprèn» i «Camins a la Dignitat».

D’altra banda, el Premi Social Fundació Novaterra honorífic ha sigut també per a l’IES La Senda, per les seues més de 25 anys de dedicació a l’educació integral a Quart de Poblet, adaptant-se als canvis econòmics i socials i formant ciutadans responsables i compromesos.

25 propostes

El jurat dels premis està compost per destacats representants de la societat, la política i l’economia valencianes, que han avaluat més de 25 candidatures entre precandidats seleccionats per la pròpia entitat valenciana i altres candidatures presentades a través de la convocatòria oberta, totes mereixedores d’aquest reconeixement que pretén posicionar-se com el premi social de referència a nivell nacional. En 2023 els guardonats van ser l’ONG Invisibles, el grup empresarial cooperatiu TEB, l’Associació d’Investigació de la Indústria Tèxtil (AITEX) i el premi nobel Muhammad Yunus.