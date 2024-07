Acord per a fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat

Caixa Popular i Plena Inclusión CV han signat un conveni de col·laboració per al foment de la inclusió social i financera de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament. La presidenta de Plena Inclusión CV, Marian Ferrús, i el responsable del projecte Sense Barreres de Caixa Popular, Miguel Montagut, han signat l’aliança que recull diferents accions de col·laboració entre totes dues entitats per a afavorir objectius comuns.

Caixa Popular, d’acord amb la seua filosofia cooperativa i de compromís social, vol contribuir a la justícia social i la igualtat de les persones buscant establir aliances amb entitats com a Plena Inclusióm CV, una organització que promou la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament com a ciutadanes de ple dret en una societat justa i solidària.

Entre els acords aconseguits, Caixa Popular oferirà condicions financeres especials per a les associacions que pertanyen a Plena Inclusió CV i als associats i col·lectius de treball vinculats.

Per part seua, Plena Inclusión CV, realitzarà formació a professionals de Caixa Popular sobre les pautes a seguir en l’atenció en una oficina bancària a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.

En línia amb aquesta col·laboració, fins al dia 8 de juliol, l’oficina de Caixa Popular situada en C/ Cuenca, 7 d’Aldaia tindrà exposada l’exposició fotogràfica «Jo Dona, Tu Còmplice, Elles Lluitadores», una mostra que posa l’accent en exemples reals de dones que lluiten cada dia per a aconseguir estar i ser incloses en la societat, igual que van fer altres dones al llarg de la història, com Clara Campoamor, Emilia Pardo Bazán o Malala, entre altres.

L’exposició pretén donar visibilitat a les dones amb discapacitat intel·lectual com a ciutadanes de ple dret.