La trobada fi de curs de corresponsals de Joves.net reuneix 170 participants

Els dies 26, 27 i 28 de juny va tindre lloc al campament Jaume I d’Alcossebre, gestionat per l’IVAJ, la trobada de fi de curs de Corresponsals, organitzada per la Xarxa Joves.net , consorci conformat per diversos ajuntaments, dels quals participaren en aquesta convocatòria: Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Barri del Crist, Catarroja, Massanassa, Mislata, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Sagunt, Sedaví, Torrent i Xirivella.

El personal tècnic dels departaments de Joventut dels municipis participants va preparar amb els i les propis joves corresponsals una programació centrada en activitats lúdiques així com moments per a la reflexió i formació referents a la protecció del medi ambient i l’emergència climàtica. En la programació, va haver diferents jocs i dinàmiques, especialment referides al canvi climàtic. Totes les activitats estigueren complementades amb breus dinàmiques i jocs durant diversos moments del dia i les vetllades. Raül Puerta, subdirector de l’Ivaj i Sergio Gómez, President de la Xarxa Joves.net participàren amb la xarxa d’algunes d’aquestes activitats durant la seua visita.

Alcossebre va ser l’escenari d’esta trobada de fi de curs. / C. P.

Neteja de platja

Es comptà amb la presència de l’ONG Xaloc, que va realitzar el dia 27 un taller sobre els ecosistemes marins i una neteja de la platja de Manyetes, contigua al campament, on es va comprovar l’impacte de la contaminació humana en els mars, amb especial incidència en el problema amb els microplàstics. Malgrat ser una platja molt neta en aquesta neteja es varen recollir 2,4 kg de plàstics i envasos, així com 3,4 kg d’altres residus.

A la platja es va celebra una acció de neteja. / C. P.

Més participants

Cal destacar que aquesta és la trobada de fi de curs amb major nombre de participants de totes les realitzades fins ara, amb prop de 170 joves en companyia de 16 monitors/es i persones responsables dels grups arribats de cada municipi.

Des de l’any 2010 la Xarxa Joves.net ha realitzat trobades de final de curs amb Corresponsals Juvenils de diferents municipis, activitat que compta amb el suport de la Generalitat Valenciana i l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Els i les corresponsals són joves que participen i col·laboren amb els centres juvenils dels seus municipis en tasques d’informació, oci educatiu i recolzament d’altres activitats.

El Consorci Xarxa Joves.net està format per 24 Ajuntaments: Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Almussafes, Barri de Crist, Benetússer, Catarroja, Godella, Manises, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, La Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Massanassa, Sagunt, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella. Aquesta xarxa de treball comparteix un comú denominador: desenvolupar polítiques de joventut basades en claus metodològiques comunes, com per exemple: la participació, la creativitat i la innovació, l’animació relacional, la informació i el treball en xarxa. Cerca sempre fer efectiva la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament integral dels i les joves com a ciutadans/es en el context d’una societat democràtica.