L’estiu somniat per a 116 menors sahrauís amb famílies valencianes

Un total de 116 menors sahrauís, entre ells set amb necessitats especials, van arribar dimarts passat a la Comunitat Valenciana per a passar unes «Vacances de pau» amb famílies valencianes.

L’organització Moviment Valencià d’Ajuda al Poble Sahrauí explica que aquesta iniciativa cerca oferir als xiquets i xiquetes sahrauís «un estiu lluny de les elevades temperatures, allunyant-los durant dones mesos dels Campaments de població refugiada sahrauí».

Enguany s’ha ampliat el programa per a incloure a 7 xiquets i xiquetes amb necessitats especials, els qui gaudiran d’activitats en el campament de Calitja, amb més de 50 voluntaris.

Amb l’arribada d’aquests menors sahrauís, comença un estiu «ple d’il·lusions, convivència i visites mèdiques, però sobretot, comença un estiu on aquests menors són els xicotets grans ambaixadors de la seua causa, i ens recorden el paper tan important de govern d’Espanya en la resolució d’aquest conflicte oblidat per tots».

La iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Quart de Poblet

Durant 2 mesos, canviaran les dunes d’arena, per un càlid estiu on podran gaudir allunyats de dures condicions de vida que es pateixen en els campaments de població refugiada sahrauí.

Ajuda de Quart de Poblet

Ajuda als Pobles acull a 4 xiquets i 4 xiquetes, un total de 8 menors. Per a ells s’ha preparat un estiu d’activitats, al costat de la resta d’associacions de València i Castelló; articulades pel Moviment valencià d’associacions amigues del poble sahrauí del País Valencià.

El programa per a Ajuda als Pobles, és finançat per l’Ajuntament de Quart de Poblet, qui aporta una subvenció per a cooperació amb el Sàhara i dins del 0,7. Aquesta aportació, permetrà el disseny de «Vacances en pau», a més d’altres projectes de seguretat alimentària i millora de les condicions de vida en els campaments, que romanen en peus després de quasi 50 anys.

Les famílies, essencials

Les famílies d’acolliment, representen per a les associacions una baula important per a la continuïtat d’un programa que ja compta amb 30 anys des de la seua primera edició, en 1995, en Ajuda als Pobles. Moltes de les famílies continuen en contacte amb els primers xiquets i xiquetes d’acolliment, que ja ara, envien als seus fills de vacances en pau. Les famílies acollidores, tenen perfils variats i característiques diferents, no obstant això, comparteixen un factor comú: la solidaritat amb el poble sahrauí.

Entre totes dues famílies, s’estableixen vincles afectius que generen llaços d’amistat i sobrepassen les fronteres a través de missatges de WhatsApp. Des dels campaments, les mares, confien que en aquest costat del planeta, es cuide i vigile dels seus fills/as, que deixen amb dolor de cor, perquè gaudisquen de millors condicions en els durs mesos d’estiu.

A Quart de Poblet, València o qualsevol racó d’Espanya, les associacions preparen a les famílies acollidores per a rebre als ambaixadors del Sàhara Occidental amb empatia i afecte disposats a donar-li totes les cures necessàries que precisen.

Per un Sàhara lliure

I en l’horitzó, al lluny, però no tan lluny, es veu el mateix objectiu per a les famílies acollidores i les famílies biològiques: la llibertat del poble sahrauí. El desig de tornar a un Sàhara Occidental on començar un futur per al poble sahrauí, està cada vegada més a prop. n