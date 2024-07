«Creciendo Juntos» és un projecte de l’Associació Veïnal de Torrefiel (València) juntament amb diverses associacions del barri. Amb aquesta iniciativa, seleccionada en la 30a Convocatòria d’Ajudes per a Projectes Que Canvien El Món impulsada per Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción i la Fundació Horta Sud, promouen una xarxa comunitària al barri.

La xarxa comunitària de Torrefiel fa ja anys que està en funcionament. Quin és el seu paper?

La xarxa és un espai important per a la vida comunitària del barri, perquè permet establir una coordinació associativa, reunions per posar en comú iniciatives i problemàtiques, etc. A través de la xarxa podem detectar quines són les necessitats de les associacions i del barri i què s’està fent.

En què influeix en la vida del barri?

Primer de tot, permet que tothom conega què s’està fent i que existisca un suport entre elles. Per exemple, si una associació vol fer una activitat però no disposa d’espai, ho posa en coneixement de les altres associacions i una altra, que aquell dia o aquella setmana no té activitat, li pot cedir el seu.

I com ho feu per arribar a les persones que no estan associades?

Totes les persones del barri es beneficien directament o indirecte de la xarxa comunitària; quan tu nodreixes a una associació, nodreixes a un barri. A més, des de la xarxa cada any fem una activitat més enllà de les reunions i la coordinació. Un any va ser una guia, un altre un vídeo i aquest any un grafiti. I, evidentment, totes les activitats que es fan des de l’Associació Veïnal tenen com a objectiu millorar la vida del barri.

Com ara?

Per exemple, totes les subvencions que rebem són per a poder desenvolupar projectes que responguen a les necessitats del barri. Un d’ells és el projecte de drogodependència, amb tallers gratuïts al barri. També amb el treball de camp, tocant porta a porta i establiment a establiment. Les veïnes i veïns han de poder veure què està passant i què s’està fent al barri en un cartell o per xarxes socials, però també és imprescindible poder mirar a la cara a les persones.

Per què creieu que açò és interessant fer-ho des del marc d’una associació veïnal?

Perquè les associacions veïnals són molt importants, de fet imprescindibles, ja sols en el seu paper d’aglutinar demandes i fer força davant l’administració. Tenen la capacitat de vertebrar el barri i fer coses i aconseguir millores per a tota la ciutadania. Però és imprescindible cuidar-les.

En quin sentit?

Falta renovació a les associacions veïnals. Cal que la gent reaccione, que s’implique, que participe en elles. Si tothom fa un poquet, adquireix un poquet de responsabilitat, es pot fer tot. Amb un xicotet esforç d’una junta de trenta persones tot rodaria, però si, en canvi, és de cinc persones, la cosa anirà a mig gas. Cal fer un esforç amb les persones que està decebuda i desmobilitzada perquè vegen la importància de les associacions veïnals, el que poden fer per elles i la seua comunitat.

Ja per acabar. Què vos aporta l’ajuda en la convocatòria per a Projectes Que Canvien El Món atorgada per Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción i la Fundació Horta Sud?

T’aporta el suport a la iniciativa, el recolzament a la forma de fer. A més, l’Associació Veïnal de Torrefiel continua pels projectes que desenvolupa, per les subvencions que rep. Aquestes ajudes fan possible que el projecte continue i contribueixen a enfortir-lo; si no són potents, les associacions veïnals tenen un principi i un final marcats.