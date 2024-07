Calcsicova promou la salut sexual en els festivals de música d’estiu

La Coordinadora d'Associacions de VIH i sida (Calcsicova) encara els mesos amb major afluència d'esdeveniments musicals massius, en els quals participa des d'abril, al costat de les seues entitats membre instal·lant el seu Punt de Salut Sexual, Respecte i Trobada Positiva, on especialment s'informa sobre el VIH i les infeccions de transmissió sexual (ITS), es promociona la realització de les proves, es reparteix material preventiu, i es promou la sensibilització sobre la serofòbia, per a acabar amb l'estigma associat al VIH.

En els pròxims esdeveniments, els punts informatius, estrenen una imatge renovada per a aquest estiu, amb un nou disseny de la carpa que s'instal·larà en els concerts i festivals, que pretén atraure a un major nombre de joves i en el qual participen l'àrea de Diversitat de la Generalitat Valenciana, que se suma a la campanya, com a part de la seua acció ‘Orgull de Comunitat’ donant visibilitat al col·lectiu LGTBIQ+ i una altra part de la nova imatge clau a la qual es dirigeix aquesta acció, els joves, és la de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i la promoció del Carnet Jove. A més, en el projecte participen la Conselleria de Sanitat i Turisme Comunitat Valenciana.

Punt de Salut Sexual, Respecte i Trobada Positiva. / ED

A aquestes novetats se li afig un canvi en el nom de la campanya, que a partir d'ara inclou la paraula “respecte”, per a reflectir la labor que des de fa anys Calcsicova duu a terme per a tractar de manera transversal temes tan rellevants com la disfòbia, el masclisme o la reducció de riscos i danys d'alcohol i altres drogues, abordant així les possibles problemàtiques que poden donar-se en aquests entorns.

La necessitat d'un punt de salut sexual

Durant els últims anys, els nous diagnòstics de VIH i altres ITS a Espanya han incrementat de manera notable. A més, la Comunitat Valenciana és una de les regions que ha registrat un major nombre de casos notificats. Segons l'últim Informe de Vigilància Epidemiològica d'Infeccions de Transmissió Sexual, en 2022 es van registrar 2.123 casos de gonorrea (un 70% més que en 2021), 679 de sífilis (un 18% més) i 2.287 de clamidia (un 40% més). Respecte al VIH, durant 2022 es van registrar 2.956 nous diagnòstics a Espanya. D'ells, 523 corresponen a la Comunitat Valenciana, sent aquest el segon territori del país amb major nombre de nous diagnòstics.

En els punts que s'estan organitzant en els diferents esdeveniments, es repartiran al voltant de 200.000 preservatius, així com material informatiu amb l'objectiu de traslladar a la població jove la importància de realitzar-se les proves de VIH (i d'altres ITS), per a afavorir el diagnòstic, tractament i erradicació dels nous casos gràcies al tractament com a prevenció. Cal recordar que el tractament antiretroviral (TAR) aconsegueix que les persones amb VIH tinguen una càrrega viral indetectable i, per tant, no puguen transmetre el virus.

“La salut sexual és necessària, les infeccions de transmissió sexual estan desbocades en la nostra Comunitat i la visibilitat i la normalització si es fes les proves, especialment entre la joventut, és el que es busca amb aquestes accions en els festivals de música. Estem vivint una època complicada per a mantindre aquest tipus de projectes, i no tindre una bona educació, informació i accessibilitat als temes de salut sexual té un cost en la salut pública”, declara Carlos M. Gómez, president de Calcsicova.