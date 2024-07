Un programa a València millora l’alimentació dels col·lectius més vulnerables

Tal com reconeix la Carta Internacional de Drets Humans, totes les persones, independentment de la seua condició social, tenen dret a alimentar-se adequadament. Aquesta és la idea central del projecte Entreiguales, que ACOEC i Justícia Alimentària desenvolupen a València, finançat per la Generalitat Valenciana i el Ajuntament de València. El projecte capacita a persones líders del teixit associatiu perquè actuen com a educadores en les seues comunitats, formant a dinamitzadores comunitàries pel Dret a l’Alimentació.

En primer lloc, les dinamitzadores aprenen a reconéixer els productes processats i els efectes que tenen en la salut. També es donen a conéixer els vincles entre la nostra manera d’alimentar-nos i greus problemes ambientals com la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic, promovent el consum dels aliments locals de temporada i els canals curts de comercialització per a construir sistemes alimentaris més sostenibles.

Moltes persones no tenen accés diari a una alimentació adequada a causa de factors com l’escassetat de recursos econòmics, de temps i coneixements culinaris. Per aquesta raó, Entreiguales també ofereix formació en cuina de temporada, cuina d’aprofitament i nutrició, ensenyant a preparar menjars saludables amb els recursos disponibles.

III Trobada Comunitària pel Dret a l’Alimentació. / C. P.

Una vegada formades, les dinamitzadores han participat en més de 80 tallers en les seues comunitats per a transmetre els coneixements adquirits, en els quals han participat ja més de 700 persones.

Aquesta trobada ha comptat amb la participació de la Secció d’Inclusió Social del Ajuntament de València. Més de 30 tècniques dels Centres Municipals de Serveis Socials, el Centre d’Atenció a les Persones Sense Sostre i el programa de Mesures Judicials han rebut formació en alimentació saludable, sostenible i solidària, amb l’objectiu de millorar l’atenció a les persones usuàries. n