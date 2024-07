El cinema social fa front a la situació de despoblació al municipi d’Herbers

Herbers conclou la tercera edició d’Espígol Fest amb una assistència de prop de 900 persones, que reflecteix el succés del festival de cinema social. Les jornades, celebrades del 18 al 21 de juliol, han comptat amb debats amb directors i guionistes, i la sensibilització sobre despoblació, causes socials, ruralitat i diversitat a través del cinema.

Espígol Fest és una iniciativa de l'associació valenciana Àmbit amb la col·laboració de l'Ajuntament i el veïnat d'Herbers, poble de la comarca dels Ports a l'interior de Castelló, i veí de la comarca aragonesa del Matarranya. En aquesta localitat en risc de despoblació des de les últimes dècades i amb la necessitat del manteniment i millora dels serveis, Espígol es un festival que pretén crear un espai de cultura, reflexió i debat cada any.

La iniciativa cultural i social ha tingut lloc en l’emblemàtica i històrica sala del Delme del Castell d'Herbers: una casa-palau pertanyent a la Baronia d'Herbers del segle XIV; així com en cases particulars de veïns i en la plaça del poble.

III edició del festival

Durant quatre dies, Herbers ha tornat a compartir col·loquis oberts, debats, projeccions, música en directe, exposicions, i el tradicional taller de vogua. El festival compleix amb l’objectiu fer una crida a la repoblació, la diversitat i la inclusió social i laboral de persones vulnerables com dones migrants, persones exrecluses i amb diversitat funcional: precisament els eixos principals d'activitat de l'Associació Àmbit.

Seguint amb l'eix de la diversitat, en la inauguració oficial es va projectar la pel·lícula 20.000 especies de abejas, escrita i dirigida per Estibaliz Urresola. El llargmetratge va nàixer a partir d'una carta de Ekai Lersundi, un adolescent basc que es va suïcidar en 2018 sense rebre tractament hormonal, que va impulsar a la directora a abordar la infància trans. En la jornada prèvia, es va projectar el curt El meu xicotet gran Samurai, dirigit per Arantza Ibarra, i que va inspirar la pel·lícula d’Urresola.

El dissabte va tenir lloc la trobada de cineastes per a compartir els processos creatius i personals darrere de les seues pel·lícules. A més, els cineastes i les institucions es van comprometre a la creació d’una residència a Herbers per a desenvolupar projectes audiovisuals i dinamitzar la localitat. Per la vesprada van continuar les projeccions dels curts sobre diversitat en cases particulars dels veïns. I per la nit, es van projectar els curtmetratges Ocho Pasos i Volver a ver a la plaça del poble i en acabar, revetlla a l’aire lliure.

I com ja és tradició, el diumenge 21 de juliol es va celebrar la visita guiada al castell i la trobada del tercer sector per a conèixer el projecte pilot Espígol, de reinserció i inclusió social a Herbers a través d’Àmbit. A la trobada es van sumar representants del centre penitenciari d’Albocàsser, de la Xarxa sense Llar i Àmbit, on es va abordar la pobresa, les realitats de les persones en risc d’exclusió social i les propostes de canvi des de les institucions i el govern.

Una novetat en aquesta edició ha estat la performance de l'artista plàstic David Moreno amb la seua proposta Arrels, que ha omplit la localitat d'arrels, emulant la connexió invisible amb el territori. Una vegada més, l'artista Emilio Martí ha impartit el taller per a xiquetes, que ja van elaborar l'any passat el vídeo promocional d'aquesta edició. Cal destacar també com a novetat del 2024, la selecció del Catàleg de Curts de Filmoteca Valenciana realitzada per Dora Martí, tècnica de l’IVC i jurat d’Espígol Fest, i per Sara Mansanet, coordinadora del festival i delegada territorial de l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals CIMA.

Obres premiades

La secció oficial ha constat de 25 curts que optaven a diversos premis. El Premi al Millor Curtmetratge, amb un valor de 500 euros s’ha entregat a Lava, de Carmen Jiménez; el Premi Rural, de 250 euros també per al curtmetratge Lava; el Premi al Millor Curtmetratge Jove, dotat amb 150 euros per a Erro Bi, de Nagore Muriel; el Premi Diversitat l’ha rebut Ese lugar partido, d’Inés Pintor i Pablo Santidrián. També cal destacar la menció especial de l’associació Àmbit a Hábitat, d’Elena Escura, i a Me llamabas septiembre, de Fernando Bonelli; les mencions de la Secció Oficial d’Espígol Fest per a Lobos, de Marina García Andreu; i Decían que era bruja, de Judith Prat; i el Premi del Públic del Centre Penitenciari d’Albocàsser a La farsa, de Guillem Miró.