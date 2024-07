El CSIC i la UPV instal·len a Àfrica un escàner que ajuda a pacients pediàtrics

Un grup d’investigació de l’Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular (i3M), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV), en col·laboració amb la Universitat de Ciència i Tecnologia de Mbarara (MUST) d’Uganda, està treballant actualment en la posada en marxa al país subsaharià del primer sistema de ressonància magnètica portàtil i de baix cost d’Àfrica. El dispositiu permetrà obtindre imatges cerebrals per a detectar hidrocefàlia en pacients pediàtrics. Alguns components del sistema, com ara l’imant, els gradients magnètics i les bobines de radiofreqüència, es van instal·lar prèviament, en el marc d’una col·laboració amb el Centre Mèdic de la Universitat de Leiden (LUMC) de Països Baixos.

Segons explica Joseba Alonso, investigador del CSIC a l’I3M, «el principal aspecte tècnic de la missió científica amb la MUST consisteix en actualitzar el seu escàner amb electrònica i software de control d’altes prestacions que hem desenvolupat en codi obert. Aquesta actualització constitueix un pas crític per a la generació d’imatges de qualitat diagnòstica i poder prendre les primeres imatges de pacients amb l’escàner. En el moment en què hàgem estabilitzat l’acompliment del sistema, l’hàgem fet robust enfront de soroll electromagnètic, i hàgem format al seu personal per al maneig i manteniment, passarem a la fase d’assaig clínic».

A més, aquest tipus d’escàners de ressonància magnètica serviran perquè els radiòlegs de les regions més pobres del planeta puguen tractar altres malalties neurològiques (ictus, hemorràgies, tumors, etc.) i musculoesquelètiques, que tenen una prevalença molt alta degut, en gran manera, al precari estat de les carreteres i a l’elevat nombre d’accidents de trànsit.

Escàner amb millors prestacions

El sistema desenvolupat al centre d’investigació valencià redueix considerablement el cost dels dispositius d’imatge per ressonància magnètica, passant del milió d’euros a uns 50.000. A més, és molt més lleuger, pes únicament 250 quilos enfront dels milers dels dispositius actuals. Això permet muntar el sistema en un carret i tindre un escàner portàtil, que es pot utilitzar als domicilis dels pacients, residències de majors, ambulatoris i xicotetes clíniques, àrees de vigilància intensiva, emergències, quiròfans i vehicles mèdics.

Així mateix, la disminució del camp magnètic possibilita que el sistema desenvolupat per l'i3M siga compatible amb situacions en les quals la imatge per ressonància magnètica quedava automàticament descartada, com és l'ús en quiròfans o el cas de pacients amb marcapassos o tatuatges.