Mans Unides dona suport a la labor de Cecasem en la lluita a Bolívia contra el tràfic de persones

El Fons Valencià per la Solidaritat, després d’activar el seu protocol d’acció humanitària i d’emergències a causa del conflicte bèl·lic Israel-Hamás, i de les seues conseqüències, ha destinat 20.000 € per a, mitjançant l’Agència de les Nacions Unides per a la Població Refugiada de Palestina a l’Orient Pròxim (UNRWA), contribuir a pal·liar l’elevada mancança nutricional que estan patint les persones civils palestines desplaçades forçosament de les seues llars a camps de persones refugiades de la Franja de Gaza.

Amb aquesta iniciativa, el Fons Valencià pretén aportar el seu gra d’arena per a atendre la crida d’emergència d’UNRWA davant la situació d’elevada emergència davant les necessitats humanitàries que la població gaziana està patint, més si cap, després de l’escalada de violència iniciada en octubre de 2023, així com per la reiterada complexitat de distribució d’ajuda humanitària i que ha derivat en una situació molt complexa pel context d’alta densitat de població que té Gaza i per la falta d’assistència bàsica, com ara l’alimentaria.

El repartiment d’aliments permetrà, d’una banda, garantir el dret a l’alimentació de la població palestina en la Franja de Gaza, i, d’altra banda, reduir la inseguretat alimentària de les persones de Palestina

Amb aquesta iniciativa del Fons, aproximadament 600 persones refugiades d’alta vulnerabilitat seran aprovisionades, per part d’UNRWA, d’aliments bàsics, calòrics i nutricionals. El repartiment d’aliments permetrà, d’una banda, garantir el dret a l’alimentació de la població palestina en la Franja de Gaza, i, d’altra banda, reduir la inseguretat alimentària de les persones de Palestina que es troben en situació de necessitat alimentària urgent.

La crisi ja estava present

A través del repartiment d’aliments, el projecte també dona resposta als mandats internacions sobre el dret a l’alimentació, contribuint a garantir la seua consecució efectiva en el marc de la greu crisi humanitària que ja vivia la Franja de Gaza abans de l’escalada de violència iniciada en octubre de 2023 i que s’ha vist dramàticament acrescuda amb aquesta ofensiva. La protecció internacional d’aquest dret ve concretada en l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, com a part del dret a un nivell de vida adequat, i consagrat posteriorment en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (Art. 11) de 1966. En aquest Pacte, els Estats reconeixen el dret de cada persona a un nivell de vida adequat, incloent-hi l’alimentació. Reconeixen com a dret fonamental el fet d’estar protegit contra la fam i es comprometen a protegir i prendre mesures.