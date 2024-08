Mans Unides dona suport a la labor de Cecasem contra el tràfic de persones

El tràfic de persones, que són venudes com a mercaderia per xarxes criminals per a l’explotació laboral, sexual i el tràfic d’òrgans, és el tercer delicte més lucratiu del món. S’estima que més del 90% de les víctimes de tràfic a nivell mundial són dones, xiquets i adolescents. Les xarxes socials, falses atractives ofertes laborals i els segrestos són els principals mitjans de captació.

És el cas de Rosa, una xiqueta boliviana, que als 11 anys va ser víctima d’esta cruel activitat. «Jo pensava que anava a netejar», relata. No obstant això, Shirley, la persona que l’emprava com a mainadera, la va obligar a exercir de treballadora sexual. «Em sentia mig bruta, cochina», recorda sense oblidar els maltractaments als quals va ser sotmesa.

Bolívia, un país d’origen i destinació per al tràfic de persones, es troba en el nivell 2 de la Llista de Vigilància de països observats en la lluita contra tràfic de persones. Això significa que tenen un nombre estimat de víctimes que és significatiu o que va en augment, i que no s’estan prenent accions proporcionals a això, o no es té evidència suficient dels esforços per als anys anteriors.

Segons dades de la Fiscalia General de l’Estat, en 2023, es van registrar 1.359 casos, amb un increment de 254 casos entre 2022 i 2023.

L’esclavitud del segle XXI

Per a lluitar contra esta xacra, el Centre de Capacitació i Servici per a la Dona (Cecasem), que compta amb més de dos dècades treballant en esta problemàtica, va constituir l’Observatori de Tràfic de Persones en 2011. «Els objectius són la visibilització de la situació del tràfic de persones, la incidència en la millora de les polítiques públiques, així com la generació de transformacions socials i la promoció d’espais d’informació, formació i servici a la comunitat», explica Patricia Bustamente, Directora Ejectuiva de Cecasem.

Durant estos 24 anys, més de 10.000 persones han participat en accions preventives de sensibilització i formacions dirigides a xiquets i xiquetes, adolescents, joves, població llauradora i indígena, fiscals de matèria, forces armades i institucions a nivell nacional i subnacional.

Mans Unides col·labora amb Cecasem des de fa més de 17 anys en la prevenció del tràfic de persones, ja que la falta d’accés a l’aigua havia incrementat el risc d’explotació infantil.

«Inicialment, Mans Unides es va associar amb Cecasem per a millorar el sistema de reg en comunitats rurals de La Paz. Este projecte tenia com a objectiu primordial augmentar la seguretat alimentària a la regió», recorda la directora de l’organització.

Amb la instal·lació de més de 50 hectàrees de sistemes de reg s’ha reduït esta vulnerabilitat en minimitzar les distàncies que els xiquets i adolescents han de recórrer a la recerca d’aigua, enfortint la seguretat alimentària i l’impuls d’iniciatives econòmiques locals a causa de l’augment de la producció agrícola de les comunitats beneficiades.

«A més, s’han promogut iniciatives econòmiques en el municipi de Sorata i s’ha enfortit l’Associació de Productors Ecològics de Cacau Borjano (ASPECABO) en Sant Borja contribuint així al desenrotllament sostenible en diferents regions de Bolívia», subratlla Bustamante.

Avançant junts contra esta xacra

En els seus 24 anys de lluita contra el tràfic, Cecasem ha aconseguit uns certs avanços com la inclusió, per primera vegada, del tràfic de persones expressament, en la Constitució Política de l’Estat. Així mateix, l’organització ha participat en la redacció de la Llei 263, Integral Contra el Tràfic i Tràfic de Persones i l’elaboració del Protocol Únic d’Atenció a Víctimes de Tràfic i Tràfic de Persones, la creació de les Divisions de Tràfic i Tràfic de Persones com unitat de la Força Especial de Lluita Contra el Crim (FELCC) de la Policia Boliviana i la designació de fiscals per a desenrotllar formació especialitzada en matèria de tràfic de persones i delictes connexos.

També ha facilitat materials, equips, recursos, kits d’emergència a les víctimes, així com lliurament de fons per al retorn, suport als familiars de persones desaparecidas i generació d’alternatives econòmiques per als joves.

Per part seua, en els últims tres anys, Mans Unides ha contribuït amb esta labor i ha destinat més de tres milions d’euros a 41 projectes per a combatre la tracta, el tràfic de persones i el treball infantil beneficiant a prop de 65.000 persones, a nivell mundial.

Mans Unides porta 65 anys treballant per a construir un món més just, on s’erradique la pobresa, la fam, la misèria i on es respecten els drets humans. n