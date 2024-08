Aldeas Infantiles SOS inaugura a València la exposició ‘Junts perquè som germans’

Aldeas Infantiles SOS ha portat a València la seua exposició ‘Junts perquè som germans’, amb la qual vol homenatjar a tots els xiquets i xiquetes que creixen separats dels seus pares i han d’enfrontar-se, a més, a la separació dels seus germans i germanes. L’organització espera, així mateix, donar visibilitat a esta realitat i reclamar el seu dret a créixer junts i compartir la seua infància.

En la seua inauguració han participat este matí el regidor de Cultura, Educació, Esports i Falles de l’Ajuntament de València, José Luis Moreno Maicas; i la directora territorial de Aldeas Infantiles SOS a València, Verónica Martorell. La mostra fotogràfica, que ja va estar exposada a Madrid, Granada i Màlaga, podrà visitar-se fins al 9 de setembre al Jardí de Vivers (Jardins del Real) de València.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de València, Aldeas Infantiles SOS exposa 33 fotografies de germans i germanes de diferents països del món, com Indonèsia, Mèxic, Togo, Síria, el Marroc o Ucraïna, una bona part de les quals han sigut preses pel fotògraf Iván Hidalgo.

"Aldeas transmet que els germans cresquen junts perquè este vincle familiar els ajuda a desenrotllar-se millor", declara José Luis Moreno

«A més de ser una exposició de fotografia, el més important és el missatge que Aldeas Infantiles SOS llança sobre una problemàtica poc visibilitzada com és la separació de germans en el sistema de protecció. Aldeas transmet que els germans cresquen junts perquè este vincle familiar els ajuda a desenrotllar-se millor», declara José Luis Moreno. «Esta situació no és molt coneguda, però cal donar-li la difusió que es mereix perquè la gent tinga consciència d’este problema.»

"Quan es produïx la separació entre pares i fills, este vincle s’enfortix i és essencial per a ajudar els xiquets a superar estos moments tan complicats", destaca Verónica Martorell.

«Els germans i germanes són les primeres persones a les quals acudim quan alguna cosa ens fa sentir malament o tenim alguna preocupació. Esta relació es construïx a través de la inclinació i la confiança, ens brinda estabilitat i sentit de la pertinença. Per això, quan, per diferents motius es produïx la separació entre pares i fills, este vincle s’enfortix i és essencial per a ajudar els xiquets a superar estos moments tan complicats», destaca Verónica Martorell.

No obstant això, en moltes ocasions, els germans i germanes en acolliment són separats, en contra del que indica la legislació nacional i internacional. A més, no es coneixen xifres oficials que il·lustren esta realitat, la qual cosa fa molt més difícil abordar la seua situació.

Un dels objectius de Aldeas Infantiles SOS és aconseguir que els xiquets i adolescents que creixen separats de les seues famílies tinguen una infància feliç i desenrotllen relacions sanes i afectives. I el fet que els germans romanguen junts és un factor clau per a aconseguir-lo. La seua companyia és un suport que no ha de ser subestimat a l’hora de processar experiències traumàtiques.

Un total de 72 xiquets y 43 famílies a València

A València, en concret, l’organització compta amb un Centre d’Infància, Adolescència i Famílies en el qual en 2023 va donar resposta a les necessitats de 72 xiquets i 43 famílies. El centre té com a objectiu enfortir a famílies en situació de vulnerabilitat i risc, de manera que es puga preservar la unitat familiar i minimitzar els factors que promouen esta situació. Es treballa estretament de la mà dels Servicis Socials de Campanar, La Saïdia i Salvador Allende. A més, a través dels seus programes educatius, Llogarets col·labora amb diversos centres escolars a València fent costat a un total de 230 xiquets, a través d’iniciatives com a dinàmiques de grup, xarrades sobre sensibilització en valors o suport a la integració de l’alumnat.