«Que 733 milions de persones passen fam és vergonyós per a la humanitat»

L’últim Informe SOFI, publicat recentment per cinc agències especialitzades de Nacions Unides, aporta una dada demolidora: en els últims anys, el nombre de persones que passen fam en el món no ha cessat d’augmentar fins a situar-se en els 733 milions en 2023.

L’Informe SOFI, que acaben de publicar cinc agències especialitzades de Nacions Unides, alerta a més de que, de mantindre’s les actuals tendències, en 2030 uns 582 milions de persones patiran desnutrició crònica, la mitat d’elles a Àfrica. «En Mans Unides, una organització que va nàixer fa 65 anys com una Campanya contra la Fam, tots els estius esperem la publicació d’este informe amb l’esperança de veure un retrocés en les xifres de la fam», diu Cecilia Pilar, qui lamenta que «malgrat les promeses i dels grans titulars, el nombre de famolencs continua creixent –sobretot a Àfrica- al mateix temps que augmenten les desigualtats i la bretxa que separa a rics i pobres».

Cecilia Pilar apunta als conflictes, les migracions forçades, el maltractament al planeta… com a causes que fan impossible que tots els éssers humans facen efectiu el seu dret a l’alimentació

Este informe de l’ONU assenyala que la inseguretat alimentària i la desnutrició estan empitjorant a causa d’una combinació de factors, com el canvi climàtic o la persistent inflació dels preus dels aliments, que continua erosionant els beneficis econòmics d’una gran quantitat de persones en molts països. Però, a més, Cecilia Pilar apunta als conflictes, les migracions forçades, el maltractament al planeta… com a causes que fan impossible que tots els éssers humans facen efectiu el seu dret a l’alimentació.