Aldeas Infantiles va facilitar ajuda humanitària a 2 milions de persones en 2023

Al llarg de 2023, Aldeas Infantiles SOS va fer costat a xiquets i famílies en risc a través de 78 iniciatives en 38 països de tot el món afectats per conflictes, desastres naturals o migracions. En concret, l’assistència humanitària va aconseguir a més de 1,9 milions de persones, de les quals prop d’un milió (un 56% del total) eren xiquets i adolescents.

La missió principal de les accions humanitàries dutes a terme pel personal de Aldeas Infantiles SOS consistix a reforçar la resiliència familiar a través de la protecció a la infància, la reunificació de les famílies i el suport psicològic i social.

Els seus equips oferixen refugis temporals a xiquets i famílies, ajuden en la reconstrucció de llars i escoles, subministren aliments, així com articles de primera necessitat.

Es tracta de prestar l'assistència humanitària, adaptada a cada context, amb l'objectiu de protegir els xiquets que s'enfronten a situacions de màxima vulnerabilitat, especialment a aquells que s'han vist separats dels seus pares i privats de la seua cura o que estan risc d'estar-ho.

Actúa amb agilitat

Tindre presència prèvia i conéixer de prop la realitat de 136 països permet a Aldeas Infantiles SOS actuar amb agilitat davant qualsevol catàstrofe, desastre natural o conflicte armat; amb l’objectiu de protegir la infància i vetlar per la unió de les famílies. A més, l’organització capacita als seus professionals perquè puguen anticipar-se a una possible emergència i oferir una resposta ràpida i eficaç.

Els servicis de suport psicosocial i de salut mental es complementen amb la presència a llarg termini dels seus equips una vegada superada l’emergència

D’esta manera, el seu personal també ajuda a reforçar els mecanismes de protecció a la infància i a mitigar els riscos específics que amenacen el benestar dels #xiquet i els joves, com el reclutament forçós, el tràfic d’éssers humans, l’explotació sexual, la violència o el desplaçament. A més, els seus servicis de suport psicosocial i de salut mental es complementen amb la presència a llarg termini dels seus equips una vegada superada l’emergència.

«Responem a les necessitats urgents de xiquets i famílies en temps de conflicte, catàstrofes naturals o desplaçaments massius. Com en tots els nostres programes, ens centrem en cuidar dels xiquets i adolescents, protegir els seus drets i mantindre unides a les famílies, però en un context de crisi», afirmen des de Aldeas Infantiles SOS.

Compromís humanitari

Una de les principals crisis actuals afecta a Orient Mitjà. Des de l’esclat de violència, Aldeas Infantiles SOS presta assistència humanitària a Gaza i Cisjordània, així com a Israel. A Gaza proporciona suport psicològic als xiquets i assessorament al personal a càrrec de la seua cura. També distribuïx ajuda en efectiu per a cobrir les necessitats alimentàries i no alimentàries de les famílies, i refugi per a desplaçats interns. D’altra banda, a Israel l’ajuda humanitària se centra en distribuir vals de menjar i a oferir suport psicològic individual i de grup a xiquets, joves i adults per a superar experiències traumàtiques.

"Un em va demanar que li portara la seua bicicleta, un altre que li portara el joguet sense el qual no podia dormir" Reem Alreqeb — Directora del programa de Aldeas Infantiles SOS en la franja de Gaza

«Recorde el que demanaven els xiquets en fer les maletes per a traslladar el campament», compte Reem Alreqeb, directora de Programes de Aldeas Infantiles SOS en la Franja de Gaza durant el desplaçament intern arran del conflicte: «Un em va demanar que li portara la seua bicicleta, un altre que li portara el joguet sense el qual no podia dormir. Intentem portar tot el que ens demanaven, però no va ser fàcil, treballàvem sota el foc. No oblidaré l’eixida del poble amb la resta del personal».