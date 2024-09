Aldeas Infantiles SOS alerta sobre l’impacte de l’assetjament escolar

Amb motiu de l’inici de l’any escolar 2024-25, Aldeas Infantiles SOS alerta de l’impacte de l’assetjament escolar en la salut mental de la infància i adolescència, i de la ‘llei del silenci’ que envolta aquesta problemàtica, per la qual les víctimes sovint romanen callades i no demanen ajuda. L’organització, que realitza xarrades en col·legis per a famílies, alumnes i professorat, així com programes d’educació en valors, reclama mesures concretes per a previndre i abordar aquest problema i crida a la implicació de tota la societat.

Una de cada tres víctimes d’assetjament escolar a Espanya diu no explicar-li-ho a ningú. El problema del ‘bullying’ afecta ja a un de cada deu estudiants d’Educació Primària, un de cada nou en el cas del ciberassetjament. Això es tradueix en un sofriment que, en moltes ocasions, pateixen de manera inadvertida i sense recursos emocionals per a abordar-ho. Per això Aldeas Infantiles SOS, que considera essencial la prevenció i detecció precoç, llança la campanya #StopSilencio per a visibilitzar l’assetjament escolar, posant el focus no sols en la víctima, també en els agressors i en els qui són còmplices amb el seu silenci.

#StopSilencio denuncia l’impacte de l’assetjament escolar en la salut mental de la infància. A través d’imatges que mostren el dolor que experimenten les víctimes, la campanya subratlla les conseqüències psicològiques que poden acompanyar de per vida.