Caixa Popular i la seua plantilla financen dotze projectes socials amb 90.000 euros

A través de la iniciativa solidària Un Dia de Salari de Caixa Popular, les persones que treballen en l’entitat financera donen de manera voluntària un dia del seu salari i Caixa Popular aporta del doble d’aquesta xifra, dotant el fons d’ajudes d’enguany en 90.000€, el més elevat fins a la data.

Les entitats socials, associacions i ONG podien presentar les seues candidatures a les ajudes fins al 16 de juny passat, i s’ha arribat a la xifra de 238 projectes presentats. Des de la cooperativa valenciana destaquen la xifra tan elevada de projectes rebuts en la convocatòria.

Gal·la de lliurament

El pròxim 3 d’octubre a les 19 hores se celebrarà l’acte de lliurament de les ajudes Un Dia de Salari en l’emblemàtic Trinquet de Pelayo de València en un esdeveniment conduït pel mag valencià Rubén Aparici. Una vesprada en què les associacions beneficiàries de les ajudes donaran a conéixer els projectes finançats per les ajudes i com aquests impactaran en la societat. Pots inscriure’t en l’esdeveniment en l’enllaç següent: https://www.caixapopular.es/va/dia-salari

Entre els projectes presentats, un equip de Caixa Popular va fer la valoració i la preselecció i posteriorment totes les treballadores i treballadors de l’entitat van poder votar pels projectes beneficiaris de les ajudes, que ajuden a projectes relacionats amb la integració i la igualtat d’oportunitats, medi ambient, cooperació internacional, cooperativisme i projectes de desenvolupament en zones en risc d’exclusió, entre altres.

El dotze projectes finalistes estan relacionats amb la igualtat, medi ambient o cooperació

Els projectes

Els 12 projectes premiats finalment són: ‘Unidad de Estimulación y Respiro Familiar’ d’Afacam amb 15.000 €, ‘Trastornos de la conducta alimentaria’ d’Afem Altiplano amb 15.000 €, ‘Soy como tú’ d’Associació Menuts de València amb 10.000 €, ‘Llocs de Trobada’ d’ Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar amb 10.000 €, ‘Projecte Xaloc’ d’Associació Xaloc Russafa amb 10.000 €, ‘Projecte Mentalment Violeta’ d’Asaerm Salut Mental amb 5.000 €, ‘Proyecto Comadres’ de Crialla amb 5.000 €, ‘Cuina de Barri’ d’Associació Cabanyal Horta amb 5.000 €, ‘Sembrem consciència i aliments ecològics a Bolívia’ de l’ONGD Menuts del Món amb 5.000 €, ‘Integració socioeconòmica i lluita contra la pobresa al Camerun’ de Globalmon amb 5.000 €, ‘Mejora de las condiciones educativas y de salud de niños y niñas en Perú’ de Yo Lucharé por Uno amb 2.500 € i ‘Un día de salario por una vida digna en Kenia’ per Ecosol ONGD amb 2.500 €.

Aquesta iniciativa que promou any rere any l’entitat, posa de manifest el compromís de l’equip de treball de Caixa Popular amb la societat, i valors com la solidaritat i la implicació amb l’entorn que identifiquen a la cooperativa.