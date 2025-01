El repte de millorar les aigües de l’Albufera creix després la dana

L’Albufera de València manté per a 2025 els mateixos reptes que ha arrossegat des de fa anys: aconseguir la millora de la qualitat de les seues aigües i revertir el procés d’eutrofització (excés de fitoplàncton) del llac, encara que tot això agreujat pel pas destructor de la dana del passat 29 d’octubre.

Així ho plantegen diferents experts, com a biòlegs, enginyers o geògrafs, tots ells vinculats a l’Albufera, que assenyalen que el principal repte en aquests moments és avaluar les conseqüències que les riudades ocorregudes fa ja més de dos mesos han deixat al parc natural i, després, recuperar la qualitat de l’aigua i retornar-la al seu estat clar anterior a l’eutròfia que pateix des del segle passat, que li dona al llac el seu color verdós i fosc.

La pertorbació de la dana

Segons el geògraf Carles Sanchis, president de la Junta Rectora del Parc Natural, l’Albufera va patir aquell 29 d’octubre «una pertorbació que ha fet que es facen temporalment uns passos arrere» però que no ha provocat, de moment, un canvi de les seues condicions estructurals.

Creu que si s’actua «amb rapidesa» en la neteja i retirada de tots aquells elements contaminants que la riuada va arrossegar, tant naturals com artificials, es podrà tornar a la situació que hi havia el 28 d’octubre «al més prompte possible».

Des del segle passat l’Albufera pateix un procés d’eurofització que li dona al llac un aspecte verdós i fosc

Sanchis és optimista i confia poder «tindre una primavera normal» on es puga reprendre la campanya de l’arròs, i destaca que es posarà en marxa «un sistema de diagnòstic i de monitoratge» per a, durant 2025, «poder detectar si es produeix qualsevol afecció o alteració fora del normal».

Reavaluar la situació

D’un mode similar pensa el doctor en Enginyeria geodèsica Luis Blanch, qui forma part de la comissió científica de l’Albufera i assenyala que el primer en aquest moment és avaluar la situació per a poder prendre les mesures necessàries, perquè la situació de l’aiguamoll ja era complicada i ara s’ha agreujat encara més.

Destaca que el llac va rebre 120 hectòmetres cúbics d’aigua eixe 29 d’octubre, que podrien haver ajudat al llac a causa del poder de dilució que té, si no fora perquè van arribar acompanyats d’elements contaminants com a plàstics, envasos de medicaments o hidrocarburs. A més, moltes depuradores de la zona han deixat de funcionar a conseqüència de la riuada, la qual cosa ha provocat l’arribada directa d’aigües residuals a l’Albufera.

Més pessimista es mostra el biòleg Javier Jiménez Romo, qui fa anys que treballa al voltant de l’Albufera i creu que la dana ha provocat un gran mal a aquest espai, perquè encara que els aiguamolls són «sistemes naturals molt resilients», a aquest li quedava «molt poqueta resiliència» abans d’aquesta catàstrofe natural.

Els mateixos reptes

Els reptes que afronta l’Albufera, segons els experts consultats, són els mateixos que ja arrossegava: recuperar la qualitat de l’aigua de l’aiguamoll i retornar-lo al seu estat oligotròfic (d’aigües clares) anterior a la situació d’eutròfia que pateix des de fa més de 50 anys i que confereix al llac eixe to fosc i verdós.

Per a Luis Blanch, el principal és «evitar l’arribada d’aigües contaminades a l’Albufera»; no dragar el llac de manera general, però sí puntualment en aquelles

zones on hi haja molt depòsit de sediments acumulat, i netejar els canals de comunicació.

El principal repte en aquests moments és avaluar les conseqüències de la recent riuada

Carles Sanchis apunta que en els anys 60 i 70 es van trencar «tots els equilibris que hi havia en l’ecosistema», a causa de la quantitat de contaminants i d’aigües residuals que arribaven directament des de tota l’àrea metropolitana, «i això -adverteix- encara no ho hem aconseguit revertir per complet».

Confia que, quan se solucione l’emergència generada per aquesta catàstrofe, es reprenga eixa agenda per a veure com avançar per a reduir l’eutròfia del llac i fer front al procés del canvi climàtic, «que està dificultant més eixa tasca i a més imposarà altres desafiaments».

Reserva de la biosfera

Tant Sanchis com Blanch creuen que els efectes de la dana no afectaran la candidatura d’Albufera a ser declarada Reserva de la Biosfera per la Unesco, mentre que Jiménez demana reflexionar sobre la necessitat d’optar a una nova figura de protecció, quan, al seu judici, no es compleix amb el que ja es té.

Aquest biòleg recorda que l’Albufera és Parc Natural des de 1986, forma part de la Xarxa Natura 2000 europea i està en la Llista Ramsar d’aiguamolls, i considera que «una medalleta més no implicarà una millora en l’ecosistema»; al seu judici, el problema de l’Albufera no és de figures de protecció, sinó de «decisió política i, sobretot, de dotació de recursos».