Farmamundi destaca cinc raons per a reforçar la cooperació en 2025

Farmamundi, organització humanitària amb seu a València, ha presentat un balanç de les seues activitats en 2024, destacant cinc motius que fan imprescindible intensificar la cooperació internacional en 2025. «Des dels atacs a Gaza fins a les devastadores conseqüències del canvi climàtic a València, hem sigut testimonis de les vulnerabilitats i violències que persistixen a tot el món. Però també hem vist com la solidaritat i l’acció col·lectiva poden transformar vides», afirma el director general de Farmamundi, Joan Peris.

1-Garantir l’accés a la salut

Durant 2024, Farmamundi ha desenvolupat 160 projectes de cooperació, acció humanitària i educació en 18 països, enfocant-se principalment en la salut integral de les comunitats. A més, ha abordat temes transversals per a la salut com la seguretat alimentària a Guatemala i el Perú. «Hem acompanyat a més d’un milió de persones en la protecció dels seus drets, no obstant això, moltes encara manquen d’accés a servicis bàsics de salut», prosseguix Peris.

2-Eficàcia i rapidesa

Farmamundi ha gestionat 244 enviaments de medicaments i material sanitari a 35 països, sumant un total de 61.689 quilograms. Per primera vegada, va desplegar la seua acció humanitària en la Comunitat Valenciana després del pas de la dana, destinant 13.212 quilograms a esta emergència. Així mateix, va actuar en huit de les deu crisis humanitàries més greus del món, segons els informes de Nacions Unides i de l’OMS, incloent-hi Síria, Ucraïna i Palestina, on l’entitat continua reclamant un alto-el-foc immediat per a detindre el sofriment de la població.

3-Reduir la violència contra les dones

L’erradicació de la violència contra les dones és un dels objectius principals del treball de l’organització. En 2024, Farmamundi ha acompanyat el treball de defensores de drets humans a Centreamèrica i impulsa la labor d’activistes a Mali i Espanya en la lluita contra la mutilació genital femenina. Joan Peris destaca el treball amb les supervivents de violència sexual en RD Congo, i les iniciatives de sensibilització als països del sud.

4-Protegir a qui busca la pau

Les múltiples guerres, com a Ucraïna, Sudan i Palestina han provocat el desplaçament de més de 122 milions de persones en 2024. A Síria, el col·lapse del règim d’Assad planteja reptes per a garantir la justícia i la reconstrucció. Mentrestant, els atacs a infraestructures a Ucraïna agreugen el sofriment de la població. «La labor humanitària de Farmamundi proporciona assistència immediata i suport psicosocial per a les persones que són forçades a abandonar les seues llars, com a Síria, Ucraïna o Líban. Però també facilitem espais de formació i diàleg per a trobar solucions duradores per a la pau», afirma el director.

5-Enfortir les xarxes de solidaritat

Farmamundi ha demostrat que la cooperació és un esforç col·lectiu, des de l’acompanyament a les persones afectades per la dana, fins a la participació de la ciutadania en onze laboratoris d’innovació per al compliment dels ODS a Espanya. En 2025, es proposa enfortir esta base social i treballar amb transparència per a mantindre la confiança mútua.