Manos Unidas València advoca per «compartir la riquesa» en 2025

Manos Unidas València es reuneix cada any en la seua Assemblea Diocesana per a fer balanç de la seua activitat solidària davant els voluntaris, parròquies i simpatitzants, al voltant de 130 persones de la diòcesi. «Renovar el compromís amb els pobres» és un dels objectius d’aquesta reunió anual, així com informar de l’activitat de l’any.

Com a convidats van assistir, el ponent Enrique Lluch Frechina, doctor i llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de València i actualment professor d’Economia en la Universitat Cardenal Herrera CEU de València; i Arturo Javier García, bisbe auxiliar de València, en el seu primer acte oficial després del seu recent nomenament. D’altra banda, van estar els representants de Manos Unidas València José Domenech, consiliario; Ana Ruiz Ruiz, que ha sigut delegada els passats sis anys, i la nova Comissió Gestora, que regirà la delegació valenciana l’any vinent a l’espera d’un candidat.

En el seu últim acte oficial com a delegada de València, Ana Ruiz Ruiz va començar per recordar als damnificats de la «devastadora riuada que van patir els pobles de l´Horta Sud on, a més, tenim diverses comarcals». Va ser per aquest motiu que es va ajornar l’Assemblea que habitualment se celebra al novembre. «Molta gent va acudir a nosaltres oferint ajuda, però els fons de Manos Unidas, per estatuts, només es poden dedicar als nostres projectes als països més pobres, però en aquest cas, Manos Unidas va decidir fer una excepció i va donar 25.000€ a Càritas per a ajudar als pobles afectats», va explicar. A més, també de manera excepcional, es van cedir els donatius d’un concert solidari a aquesta causa.

Ana Ruiz Ruiz s’ha acomiadat del seu càrrec, després de sis anys de servei com a presidenta delegada: «no ha sigut una càrrega, sinó un regal que se m’ha oferit i pel qual estic immensament agraïda. Aquest servei m’ha fet percebre la vida d’una altra manera, m’ha ajudat a créixer com a persona i com a cristiana». Ana Ruiz va reconéixer que «la dedicació als més vulnerables es converteix en benefici d’anada i tornada i estic immensament agraïda per això».

Mancant un candidat que la substituïsca, Manos Unidas València constitueix una Comissió Gestora que es conforma amb el consiliario, José Domenech; responsable, Amparo Peris; tresorer, Eladio Seco d’Herrera; secretari, Pedro Luengo i vocals Vicente Bellver, Vanessa Berlanga i Santiago Guadalajara.

Campanya 66

«Compartir és la nostra major riquesa» és el lema de la campanya 66 amb el qual Manos Unidas recorrerà l’any 2025. Va explicar Ana Ruiz que «la desigualtat defineix l’època en la qual vivim. Més del 70% de la població mundial fa front en la seua vida a una desigualtat cada vegada major en termes d’ingressos i riquesa».

En Manos Unidas, va assenyalar Ana Ruiz, «volem donar-li a la prosperitat el sentit de «compromís compartit», on el bé comú impere perquè tots tinguen l’oportunitat de viure amb dignitat. La prosperitat ha d’arribar a totes les persones sense excloure a ningú posant als més pobres en el centre de l’economia i les polítiques socials».

Un dels projectes de l’ONG a l’Índia. / ED

Sota aquesta premissa, la missió de Manos Unidas és fer costat als pobles més vulnerables a millorar les seues condicions de vida respectant el seu entorn i la seua cultura, «continuarem treballant per a posar a la persona per damunt del capital, l’equitat com a igualtat d’oportunitats, el treball digne per a tot ésser humà i el respecte al medi ambient».

El recentment nomenat bisbe auxiliar, Arturo Javier García, va assistir a l’Assemblea Diocesana de Mans Unides València, en el seu primer acte oficial, on va dir que «sempre m’he sentit molt identificat amb la causa de Manos Unidas, perquè continua havent-hi fam i és necessària la seua labor». En l’homilia de la missa que va precedir a l’Assemblea es va dirigir als voluntaris per a reconéixer el seu treball per al qual reben la seua força a través de Déu.

«L’efecte ésser humà»

Projecte dormitori per a estudiants. / ED

El consiliario José Domenech, llicenciat en Teologia i formador en el Seminari Major La Immaculada, va convidar a reflexionar sobre «L’efecte ésser humà», lema de campanya de Manos Unidas en 2024. «L’ésser humà té una capacitat única que és la d’adaptar el mitjà a les seues condicions tornant-lo més humà». «Estem anomenats – va explicar Domenech- a humanitzar el nostre ambient, la nostra llar, el nostre barri, el nostre poble, el nostre país, en definitiva, el nostre planeta. I humanitzar no és una altra cosa que fer-ho més habitable per al germà, no simplement còmode per a mi, sinó convertir-lo en un espai de trobada i fraternitat».

«Eixa és la tasca de l’home, que l’efecte de la seua acció servisca per a humanitzar la societat», va instar els voluntaris i a tota la societat en general.

El doctor en Ciències Econòmiques i Llicenciat en Econòmiques per la Universitat de València, Enrique Lluch Frechina, convidat a l’Assemblea, va pronunciar una conferència, en la qual va proposar reptes per a la «prosperitat compartida» amb tres grans idees de progrés: millora tecnològica, econòmica i construcció d’una societat més justa.