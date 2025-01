Es diagnostiquen 182.815 nous casos de lepra en 2023, un 5 % més que en 2022

La malaltia de la lepra va registrar 182.815 nous casos en el món en 2023, últim any de què existeix informació. La xifra suposa un augment del 5 % respecte als 174.087 casos localitzats en 2022, i evidència una taxa de detecció de 22,7 casos per milió d’habitants. A més, està acompanyada per un increment de les recaigudes i de les deteccions amb discapacitats associades, segons les dades de 184 països recopilats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que la fundació Fontilles ha difós amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra la Lepra que es va commemorar ahir, 26 de gener.

Aquesta patologia afecta fonamentalment a la pell i als nervis. Els seus primers signes són taques pàl·lides de pell o entumiment en els dits de les mans i els peus, però si no es tracta en fases primerenques pot ocasionar lesions progressives i permanents de la pell, els nervis, les extremitats i els ulls, generant paràlisis i discapacitats irreversibles.

En l’informe que ha publicat en la seua revista Weekly Epidemiological Record, l’OMS alerta que les recaigudes s’han incrementat en un 8,9 %, en passar de 3.346 a 3.644. Al seu torn, el nombre de persones afectades que presenten discapacitats visibles en el moment de la detecció ha augmentat en un 1,8 %, en passar de 9.554 en 2022 a 9.729 en 2023, la qual cosa suposa el 5,3 % de les noves deteccions i situa la taxa de discapacitat en 1,2 casos per milió d’habitants.

Casos infantils

Així mateix, els nous casos detectats en xiquets i xiquetes de fins a 14 anys van ascendir a 10.322, la qual cosa implica el 5,7 % del total i suposa una taxa de 3,9 casos per milió de població infantil. Aquests indicadors constaten fallades en la vigilància de l’evolució del tractament, així com la demora en les deteccions i la continuïtat de la seua transmissió en les comunitats empobrides, segons explica la directora de Sensibilització i Voluntariat de Fontilles, Yolanda Sanchis.

Les xifres evidencien que cada dia es continuen detectant 500 nous casos de lepra en el món, 26 amb discapacitats visibles, i dels quals 28 són xiquets i xiquetes, malgrat que la malaltia té cura des de fa quatre dècades: un tractament facilitat gratuïtament per l’OMS de dues pastilles diàries durant un any (sis mesos en els casos menys greus) basta per a eliminar el bacteri i, si se subministra a temps, serveix per a impedir el desenvolupament de discapacitats. «Més enllà dels desafiaments mèdics, la lepra continua sent una qüestió de drets humans, marcada per l’estigma, l’exclusió social i les desigualtats en l’accés a l’atenció sanitària», afirma Sanchis.

Fontilles ha posat en marxa la campanya No deixes que la lepra els faça invisibles, que pretén conscienciar sobre la necessitat d’acabar amb la malaltia perquè ningú patisca les seues conseqüències físiques i socials. L’entitat desenvolupa en 2025 un total de 19 projectes de cooperació sanitària a l’Índia, Moçambic, República Democràtica del Congo, Malawi, el Brasil i Bolívia, de les quals es beneficiaran a al voltant de 2.230.000 persones.

La lepra a Espanya

A Espanya, en 2024, es van notificar al Registre Estatal de Lepra de l’Institut de Salut Carles III-Centre Nacional d’Epidemiologia 4 nous casos: 1 a Andalusia, 1 a Canàries, 1 a Catalunya i 1 a Madrid. En finalitzar l’any, hi havia 10 persones en tractament: 3 a Andalusia, 1 a Aragó, 1 a Canàries, 2 a Catalunya, 2 a Madrid i 1 al País Basc.

En 2023, d’acord amb la mateixa font, es van notificar 6 nous casos: 1 a Andalusia, 1 a Canàries, 2 a Madrid i 2 a Catalunya. Aquest any va acabar amb 16 persones en tractament: 3 a Andalusia, 3 a Balears, 1 a Canàries, 2 a Catalunya, 3 a la Comunitat Valenciana, 1 a Galícia, 2 a Madrid i 1 a La Rioja.