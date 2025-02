Fundació Florida i Caixa Popular recolzen a l’alumnat afectat per la dana

Fundació Florida, amb la col·laboració de Caixa Popular, ha posat en marxa una iniciativa solidària amb la qual s’han atorgat ajudes econòmiques a l’alumnat de Florida Universitària afectat per la dana. Aquesta acció se suma a les múltiples mesures implementades per Florida Grup Educatiu per a fer costat a les famílies que han patit les repercussions de la catàstrofe del passat 29 d’octubre.

El principal objectiu d’aquesta acció ha sigut oferir suport econòmic als estudiants i les seues famílies per a ajudar-los a superar les dificultats derivades per la riuada, sense que això afecte el seu desenvolupament acadèmic. La contribució econòmica de Caixa Popular ha permés ampliar l’abast d’aquestes ajudes, beneficiant a un major nombre de sol·licitants.

Les ajudes, dirigides a cobrir part del cost del curs o de la matrícula, s’han assignat després d’una anàlisi individualitzada de cada sol·licitud, prioritzant els casos més vulnerables. La distribució de la quantia s’ha realitzat fins a esgotar els fons recaptats, concorde a les bases de la convocatòria.

Amb aquest esforç conjunt, Fundació Florida i Caixa Popular demostren que la solidaritat i els valors cooperatius són una eina clau per a mitigar adversitats com les provocades per la dana. A més, posen de manifest el seu compromís pel benestar de les persones, oferint no sols suport econòmic, sinó també atenció, orientació i suport emocional a les famílies afectades.

L’entitat educativa ha agraït especialment la col·laboració de l’entitat bancària, amb la qual mantenen una estreta relació, destacant que aquesta unió entre totes dues institucions cooperatives ha generat un impacte molt positiu en l’entorn educatiu i social.