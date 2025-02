Ajudes a fons perdut per als negocis d’economia social afectats per la dana

El Fons Solidari DANA de l’Economia Social ha obert el termini per a començar a gestionar les peticions d’ajuda d’empreses d’economia social que s’han vist afectades per la dana. Els imports que es concedisquen seran a fons perdut i compatibles amb qualsevol altra compensació o subvenció que s’haja rebut amb la mateixa finalitat.

La Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social Espanyola (Cepes) i Concoval van impulsar la creació d’un fons per a la recuperació d’empreses d’economia social afectades per la dana, que ha rebut donacions de cooperatives valencianes i d’altres comunitats autònomes per valor de prop de 145.000 euros.

Aquestes ajudes podran sol·licitar-la empreses o entitats d’economia social que haja patit danys per la dana, sempre que tinga domicili social o establiment en algun dels municipis afectats de la província de València i haja sol·licitat o tinga previst sol·licitar finançament per a la reparació dels danys en una de les entitats de crèdit de l’economia social acreditades. Les empreses i entitats d’economia social que poden ser beneficiàries d’aquesta ajuda són les següents: cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció, centres especials d’ús d’iniciativa social, confraries de pescadors, societats agràries de transformació, mutualitats, i fundacions i associacions del tercer sector d’acció social que duguen a terme activitat econòmica.

La quantia de la compensació s’establirà en funció del crèdit sol·licitat, aplicant-se un límit màxim per entitat. La data límit per a sol·licitar-les serà el 28 de febrer.

Així, les ajudes podran sol·licitar-se a través de les següents entitats financeres: Caixa Popular, Caixa Rural d’Albal, Caixa Rural d’Algemesí, Caixa Rural de l’Alcúdia, Grup Cooperatiu Cajamar, Fiare Banca Ética i la resta de caixes rurals de la Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit.

Aquest fons de solidaritat per a la recuperació d’empreses d’economia social afectades es va activar pocs dies després de la catàstrofe, i ha rebut donacions de cooperatives valencianes i d’altres comunitats autònomes com Catalunya, Euskadi i Madrid, que han sigut les que han realitzat la major part de les aportacions.