El Fons Valencià impulsarà projectes en municipis afectats per la dana.

El Fons Valencià per la Solidaritat ha reactivat per a 2025 les jornades de treball rotatòries de l’entitat. L’Alcúdia —entitat local que ostenta una vocalia dins de la Junta de l’entitat, representada per l’edil alcudiana Rosa Martínez— ha estat el municipi escollit per a acollir el seminari de l’organització del passat 10 de febrer, el qual també ha englobat la celebració de la reunió de la Junta Executiva.

D’aquesta manera, durant la jornada, els i les diferents membres acordaren prioritzar els actes institucionals i impulsar projectes d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global en localitats sòcies de l’entitat que han sofrit els efectes de la dana. Amb aquesta iniciativa, el Fons Valencià vol, per una banda, mostrar tot el suport i afecte de l’entitat i de les seues contraparts del sud a les localitats afectades per la dana, i, per una altra banda, posar el seu gra d’arena per a la reactivació moral, social i econòmica d’aquestes poblacions. El primer municipi soci danyat per la dana a acollir una acció del Fons ha sigut L’Alcúdia per formar part de la Junta Executiva de l’associació.

El Fons Valencià per la Solidaritat ha reactivat per a 2025 les jornades de treball rotatòries de l’entitat a L’Alcúdia. / ED

L’alcalde de L’Alcúdia, Andreu Salom, i la tinenta d’alcalde i membre de la Junta Executiva del Fons, Rosa Martínez, van realitzar una recepció institucional a la Casa de la Cultura als restants membres de la Junta assistents. Tant Salom com Martínez van traslladar que, després d’haver patit els efectes de la dana al municipi, han sentit l’alé de la solidaritat i s’han adonat de la importància de la cooperació internacional —amb clara referència als municipis de països empobrits que conviuen amb aquestes situacions de manera estructural i sense cap mena de suport—. D’aquesta manera, l’alcalde i la tinenta d’alcalde van ratificar el seu compromís amb la solidaritat global.

Es fomentaran plans d’educació per al desenvolupament i la ciutadania en localitats castigades per la riuada

Posteriorment, al Viver d’Empreses del municipi, es va celebrar una reunió on, principalment, es va donar compte de l’estat i evolució de les àrees i dels projectes del Fons (tant a països del sud com a la Comunitat Valenciana), es va planificar l’activitat per a 2025, i es van presentar i aprovar nous projectes, com ara la XX Edició de «Ser dona al sud» o els projectes cofinançats per la Diputació de València «Creació de l’oficina municipal de la dona a Concepción (Bolívia)» i «In/Sostenible. Territorialitzant els ODS a la província de València».

També es van ratificar altes i baixes en l’entitat, es va canviar la representació de l’Ajuntament de Benissa en la Junta –on es va donar la benvinguda al tinent d’alcalde de Benissa, Adrián Cabrera, i es van agrair els serveis prestats de l’anterior representant, Jorge Ivars—, i es va informar sobre les diferents passanties de treball realitzades durant el segon semestre de 2024 a l’Equador i a la Comunitat Valenciana, tant per a fer seguiment dels projectes com per a participar en accions d’aquests. Per últim, es va presentar l’informe d’avaluació del Pla Estratègic del Fons 2019-2022.

Acció humanitària

El Fons Valencià per la Solidaritat és l’associació d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana que, des de la pluralitat política, territorial i poblacional, suma esforços i recursos de les entitats locals membres per a executar projectes de cooperació internacional descentralitzada municipalista en poblacions de països empobrits, d’acció humanitària en països en situació d’emergència i d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global en les localitats sòcies del Fons a la Comunitat Valenciana. Actualment, formen part del Fons Valencià per la Solidaritat 149 entitats locals sòcies (141 ajuntaments i 8 mancomunitats).