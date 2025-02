La valenciana Ana López impulsa el projecte educatiu ‘Women’s Legacy’

El projecte d’innovació educativa ‘Women’s Legacy’, impulsat per la investigadora valenciana Ana López-Navajas, ha impartit el curs «Women’s Legacy: una ciència amb científiques per a l’aula» a professorat de Monròvia (Libèria). Aquesta formació STEM és un dels productes intel·lectuals que l’equip del projecte ha creat amb l’objectiu de, no sols donar a conéixer científiques, sinó també transformar i ampliar el concepte de la ciència, així com oferir instruments per a incloure-les en la pràctica docent en Educació Secundària.

En concret, aquesta edició del curs naix de les converses que la coordinadora Ana López-Navajas va mantindre durant el Premi Unesco d’Educació de les Xiquetes i les Dones 2024 per la candidatura del projecte «Women’s Legacy» amb la ministra d’educació de Libèria, Dra. Jarso Maley Jallah, qui va mostrar un gran interés per la iniciativa. Finalment, això s’ha materialitzat a Monròvia, on la ministra ha reunit professorat de totes les regions de Libèria.

Bona part de els/as docents provenien de llocs remots on no arriba internet, per la qual cosa la formació s’ha adaptat a eixes condicions per a facilitar la tasca de les/us 42 professors/as que han participat durant les tres jornades, entre el 12 i el 14 de febrer, en les quals ha tingut lloc aquest curs. «Ha sigut un repte i un gran assoliment», afirma López-Navajas.

Seguint amb les paraules de la coordinadora de «Women’s Legacy»: «Confiem que aquest aprenentatge tinga repercussió en la pràctica i li augurem un recorregut exitós. El professorat assistent ha manifestat el seu entusiasme i han sigut moltes les mostres d’interés. Han conegut el banc de recursos i s’han sorprés de totes les científiques visibilitzades en aquest».

La formació STEM a Monròvia ha sigut impartida per Mari Carmen Sánchez i Martina Delgado, integrants de «Women’s Legacy», els qui han comptat amb el suport tècnic de Fernando Arroyo. Per part seua, dins de l’àmbit estatal, l’associació El Llegat de les Dones ha contribuït al desenvolupament d’aquest projecte al costat de l’Institut de les Dones. A això s’ha sumat el suport del Ministeri d’Educació de Libèria, encapçalat per la Dra. Jarso Maley Jallah, que també va assistir a la clausura del curs.

El projecte d’innovació educativa porta en marxa més de quatre anys amb l’objectiu de posar en valor el protagonisme social i històric de les dones, restituint les seues contribucions a la ciència, la cultura i l’avanç del coneixement a través de la inclusió de referents femenins i del seu llegat en els continguts curriculars educatius.

Durant aquest temps s’han generat més de 30 grups de treball sobre les diferents àrees de coneixement i s’ha comptat amb prop de 300 persones col·laboradores procedents de diferents països gràcies al suport d’institucions internacionals.

Fins al moment, el resultat són una sèrie d’instruments d’intervenció didàctica que serveixen per a corregir la visió androcèntrica de la cultura transmesa en l’educació i recuperar el patrimoni cultural europeu d’autoria femenina.

En concret, el projecte ha consolidat un banc de recursos digital, que compta en aquest moment amb més de mil entrades i que és la concreció d’un sistema d’inclusió en els continguts educatius que es transferirà a altres sistemes educatius, amb referents femenins, les seues obres i activitats llestes per a ser usades a l’aula, per matèries i nivells; i tres catàlegs digitals amb obres d’autoria femenina.