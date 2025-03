Un concert benèfic donarà fons per a reconstruir comerços afectats per la dana

Confecomerç i Profestival van formalitzar el passat dimarts un acord de col·laboració per a dur a terme el concert benèfic ‘Esperanza en Harmonia’, que reunirà prestigiosos músics valencians i de la resta d’Espanya, els fons recaptats de la qual aniran destinats a la reconstrucció dels xicotets comerços afectats per la dana.

El president de Confecomerç, Rafael Torres, i el president de l’Associació de Professionals de la Música i Dansa (profestival), Vicente Alberola, formalitzaren el matí del 25 a Massanassa (València) esta aliança, en un acte que va comptar amb l’assistència representants de l’associació i comerciants de la localitat, segons va indicar l’entitat empresarial en un comunicat.

El concert benèfic se celebrarà el pròxim 16 de març a les 19.30 hores a l’Auditori Nacional de Madrid, amb un cartell de «destacats artistes» que han volgut aportar el seu talent a la causa. Inclourà obres de gran càrrega emocional, com la ‘Simfonia Inacabada’ de Schuber.

El conveni entre les dos entitats permetrà que els beneficis recaptats, incloses les donacions de Fila Zero, es destinen íntegrament a este efecte solidari. En la presentació, es va subratllar la importància d’este concert com a resposta solidària i d’ajuda als comerciants que, després dels devastadors efectes de la dana, lluiten per recuperar els seus negocis i el seu mitjà de vida.

Després de l’acte, es va interpretar una peça musical, en homenatge i record a les víctimes i afectats per la riuada. La col·laboració s’emmarca, dins de les accions de la campanya ‘El comerç salva al comerç’ per a ajudar a reactivar l’economia de les pimes i autònoms del comerç i servici afectats per les inundacions.

La iniciativa compta amb el suport de Confecomerç, organització empresarial sense ànim de lucre que representa a més de 13.000 pimes, micropimes i autònoms de comerç i servicis associats de la Comunitat Valenciana, integrada en la Confederació Empresarial Valenciana, CEV, membre de CEOE.

L’acció va sorgir com a moviment en favor del comerç, amb l’objectiu de recaptar el major nombre de suports per a ajudar en la fase de recuperació dels comerços locals valencians afectats per la catàstrofe. Confecomerç s’encarrega de canalitzar esta solidaritat i tota l’acció social de les empreses del país, per a contribuir a la recuperació de la competitivitat empresarial del territori.

S’estima que més de 8.000 comerços de la província valenciana estan afectats per la dana, que va arrasar una zona que concentra el 40 per cent de la població de la província de València i la tercera àrea metropolitana més gran d’Espanya, convertint-se en la major catàstrofe natural del segle XXI al nostre país.