Caixa Popular es compromet amb la igualtat de gènere triplicant les ajudes

L’entitat financera valenciana Caixa Popular llança la cinquena convocatòria d’ajudes destinades a impulsar projectes que fomenten la igualtat de gènere. Enguany, la dotació total de la convocatòria es triplica fins a aconseguir els 30.000€, reafirmant el compromís de l’entitat amb la igualtat entre les persones.

Les ajudes es financen a través del fons generat per la Targeta Dona, que destina part dels seus beneficis a projectes socials que fomenten la igualtat de gènere sense cap cost per als usuaris de la targeta.

En aquesta edició, les ajudes es distribuiran en tres categories, cada categoria comptarà amb una ajuda de 6.000€ i una altra de 3.000€: Igualtat d’Oportunitats: suport a projectes que treballen per la inclusió i la justícia social, promovent la igualtat d’oportunitats per a dones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió; Igualtat i Talent: impuls a iniciatives que fomenten la innovació, el desenvolupament econòmic, l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit empresarial i social. I, finalment, Igualtat per al Futur: reconeixement a projectes que promoguen la igualtat de gènere entre xiquets i xiquetes, afavorint el seu apoderament i la ruptura de rols de gènere per a un futur més equitatiu.

Aquest impuls econòmic ha permés desenvolupar projectes clau. / ED

A més, com a novetat, Caixa Popular atorgarà el ‘Reconeixement Especial 2025 d’Ajuda a la Igualtat’, un guardó dotat amb 3.000€ per a una entitat destacada per la seua labor en favor de la igualtat.

Les entitats socials interessades a participar poden presentar les seues sol·licituds fins al 14 d’abril a través de la web: www.caixapopular.es/es/convocatoria-ayudas-115008483.html

Gràcies a edicions anteriors, aquestes ajudes han permés desenvolupar projectes clau, com la millora de l’ocupabilitat de dones víctimes de violència de gènere, la promoció de l’autonomia de dones en situació d’explotació sexual o el suport a dones amb trastorns de salut mental i addiccions.

Un compromís ferm amb la igualtat

Aquesta iniciativa forma part del projecte Caixa Popular Dona, un programa integral amb diverses accions per a promoure la igualtat, un dels valors de l'entitat bancària des de la seua fundació fa quasi 50 anys. A més d'aquestes ajudes, Caixa Popular col·labora amb la Fundació Novaterra en projectes d'autoocupació per a dones amb escassos recursos i ha impulsat la línia InvestigaDona, que fomenta la presència femenina en la ciència i el lideratge investigador en aliança amb INCLIVA.

Amb aquesta nova convocatòria d'ajudes i el seu ferm compromís social, Caixa Popular continua avançant en el seu propòsit de ser l'entitat de referència per a aquelles persones que creen en la igualtat de gènere com un pilar fonamental de la societat.