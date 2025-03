Caixa Popular tria Cruz Roja com a entitat beneficiària de les Targetes Solidàries

Caixa Popular llança un any més la iniciativa de les ‘Targetes Solidàries’. Per cada compra realitzada amb una targeta de l’entitat, donarà un percentatge per a contribuir a una acció social.

Aquest 2025, Caixa Popular reafirma el seu compromís social designant Cruz Roja com a organització beneficiària de la iniciativa ‘Targetes Solidàries’. L’entitat financera valenciana destinarà a Cruz Roja el 0,7% dels ingressos generats per les targetes de l’entitat -tant de dèbit com de crèdit- entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2025.

Cruz Roja és una organització humanitària reconeguda i de gran prestigi, amb presència en nombroses localitats on Caixa Popular té oficines. El seu treball en diferents àmbits socials és fonamental, especialment en el suport a persones en situacions de vulnerabilitat, com ara les persones afectades per la dana. Aquesta col·laboració reforça una relació històrica entre les entitats, que porten anys treballant juntes per impulsar iniciatives solidàries i ajudar els col·lectius més desafavorits.

Cruz Roja va ajudar a les persones afectades per la dana. / ED

Al.liança estratègica

Per a Juan José Collado, president provincial de Cruz Roja a València, «aquest acord reforça l’al.liança estratègica que mantenim amb Caixa Popular en projectes que recolcen a las persones més vulnerables des de la proximitat, i ens permeteix enfortir la nostra capacitat de resposta a València».

Paco Alòs, director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals de Caixa Popular, ha destacat la importància d’aquesta col·laboració: «Amb aquesta iniciativa volem reforçar el nostre compromís amb la societat i fer que cada gest quotidià, com és el pagament amb targeta, siga una acció solidària que millore la vida de moltes persones».

Cada transacció realitzada amb aquestes targetes no només facilita el pagament, sinó que també genera un impacte positiu en la societat. Així, els clients contribueixen activament a projectes solidaris que donen suport a persones en situacions de dificultat extrema.

Aquesta iniciativa destaca la diferència de Caixa Popular dins del sector financer i reforça el seu objectiu de ser una entitat amb més implicació i impacte social.

Amb les Targetes Solidàries, cada compra es transforma en una oportunitat per ajudar qui més ho necessita.