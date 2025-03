Incliva inicia una nova edició del ‘Projecte Futura’ per a investigadores

L’Institut d’Investigació Sanitària Incliva, de l’Hospital Clínic Universitari de València, ha posat en marxa una nova edició del ‘Projecte Futura’, per al desenvolupament d’habilitats i competències de lideratge d’investigadores de l’entitat en la seua carrera professional, mitjançant tècniques del coaching individual i d’equips adaptats a la realitat científica.

Aquest projecte, promogut per l’associació ASEDEC+I+A (Associació Espanyola per al Desenvolupament Executiu en la Ciència + la Innovació + l’Art), forma part del Programa de Lideratge Femení d’Incliva, que compleix el seu segon any, patrocinat per Caixa Popular, ‘Ambaixador d’honor d’Incliva’ pel seu suport a la investigació sanitària.

Lideratge femení

El Programa de Lideratge Femení consta de tres eixos d’actuació: un de capacitació, un altre de visibilització i generació de noves aliances i un altre de lideratge, en el qual s’emmarca el ‘Projecte Futura’.

L’eix de capacitació se centra en un paquet formatiu dirigit a investigadores predoctorals i postdoctorals, que enguany inclou quatre cursos sobre presentacions orals, claus per a investigar amb èxit, redacció d’articles científics i elaboració de projectes d’investigació.

L’eix de visibilització i generació de noves aliances inclou la convocatòria de premis dirigits a investigadores d’Incliva de la Xarxa de Dones per la Investigació de l’entitat per a fomentar la investigació i innovació en els estadis inicials de la carrera investigadora i de la innovació de dones pertanyents a la plantilla de l’institut d’investigació o adscrites a algun dels seus grups d’investigació.

En l’eix de lideratge, enguany intervindran en el ‘Projecte Futura’ huit investigadores d’Incliva, el doble que en 2024. Sis d’elles ho faran a través de sessions de coaching individual (que inclouen deu sessions presencials d’una hora i mitja i dues sessions tripartides amb el seu responsable directe), i altres dos, en processos de formació en línia en habilitats de lideratge.

Investigadores participants

Les participants en les sessions de coaching seran les doctores Raquel Cortés del Grup d’Estudi de Risc Cardiometabólico i Renal; Vera Lucía Gomes, del Grup d’Investigació sobre Risc Cardiometabólico i Diabetis; Valentina Gambardella, del Grup d’Investigació en càncer colorectal i nous desenvolupaments terapèutics en tumors sòlids; Mª Pilar Ballester, del Grup d’Investigació de Deterioració Neurològica; Ana Ferrer, responsable de la Unitat de Projectes Internacionals; i Lorena Peiró, coordinadora del Biobanc.

Les participants en els processos formatius seran les doctores Olga Rivero, del Grup d’Investigació en Psiquiatria i Malalties Neurodegeneratives; i Sheila Zúñiga, responsable de la Unitat de Bioinformàtica.

Talent femení

El ‘Projecte Futura’, promogut per l’associació ASEDEC+I+A , té com a objectius acostar coneixement, experiència i eines en lideratge a les dones científiques, incrementar el desenvolupament tecnològic i científic, així com potenciar el talent femení.