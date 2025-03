Caixa Popular destina 30.000€ a la inclusió de persones amb discapacitat amb les ajudes Sense Barreres

Caixa Popular ha posat en marxa per quart any consecutiu la Convocatòria d'Ajudes ‘Sense Barreres’. En aquesta nova convocatòria, la dotació econòmica s'ha ampliat significativament, arribant a 30.000 €, triplicant la quantitat de les anteriors edicions.

Entre els més de 100 projectes que s'han presentat, els treballadors i treballadores de Caixa Popular i els membres del Club Populines, el club de fidelització de l'entitat, han decidit el resultat final.

Projectes premiats

: “Aquesta és la meva història” de la Federació d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (FEDI-CV). Ajuda de 2.000€: “M'integro i relaciono” de Associació TEA-Asperger Font Vermella-Mariola (TEAS).

El pròxim dijous 10 d'abril a les 19 h se celebrarà en la seu d'ONCE València (Gran Via de Ramón y Cajal, 13) l'acte de lliurament dels premis als 6 projectes premiats. Estarà conduït per la presentadora Carolina Ferre i comptarà amb música en directe i l'actuació del Ballet Val+.

Pots inscriure't a l'esdeveniment en l'enllaç següent: https://www.caixapopular.es/va/acte-ajudes-sense-barreres

Durant l'esdeveniment, les associacions explicaran el seu treball i el projecte al qual es destinarà l'ajuda, a més de contar com han millorat la vida de les persones a través de les seues organitzacions.

Caixa Popular promou la inclusió de les persones amb discapacitat

Caixa Popular segueix un model de banca social, solidària i de proximitat i té com a missió ser l'entitat financera valenciana amb més implicació i impacte social. La iniciativa de la convocatòria d'ajudes forma part del projecte Sense Barreres, que integra diferents accions per a promoure la igualtat entre les persones com el concurs de fotografia Sense Barreres en col·laboració amb COCEMFE o l'aliança amb la Fundació Llevant UD per a impulsar l'esport inclusiu.

A més, l'entitat financera ofereix servei de vídeo interpretació en llengua de signes en totes les seves oficines, facilitant l'accés al sistema financer de les persones sordes.

Des de la cooperativa treballen per a contribuir en aquesta generació de valor social duent a terme accions de sensibilització per la igualtat, buscant aliances amb associacions que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual o física o dissenyant productes i serveis adaptats a les necessitats concretes d'aquestes associacions i de les famílies que hi ha darrere, entre altres iniciatives.