El ComitéVLC presenta ‘Loving Diversity’, un espai de referència LGTBIQA+

«Loving Diversity és el somni d’una València lliure de LGTBI-fòbia, un projecte desenvolupat per activistes que conceben la diversitat com el camí de rajoles grogues cap a una societat amb cervell, valentia i cor», així descriuen des del Comité Antisida de València aquest projecte que va nàixer l’any passat amb la vocació de crear un espai d’oci segur per a la comunitat LGTBI i sensibilitzar sobre salut sexual a la població.

Així, aquesta iniciativa es materialitza en una plataforma digital que busca promoure noves formes més igualitàries de relacionar-se, representar-se i participar en la societat a través de l’educació, l’art, l’esport o la cultura, al mateix temps que reforça l’accés a la salut mitjançant un servei de cibereducació en salut sexual. En la pàgina web ‘lovingdiversity.es’ es pot trobar una agenda d’esdeveniments que reforcen els conceptes d’igualtat de tracte, respecte, diversitat i no discriminació, no necessàriament enfocades en l’oci nocturn o sexualitzat, enfortint la cohesió social i promovent alternatives transformadores per a l’ús del temps lliure.

Cibereducació en salut sexual

A més, Loving Diversity compta amb un Servei de Cibereducació en salut sexual, un recurs pioner i clau que brinda informació, assessorament i accés gratuït a proves diagnòstiques de VIH i altres ITS. A través de la web, xarxes socials i perfil específic en aplicacions de cites LGTBI, aquest servei ofereix orientació personalitzada i confidencial, promovent els processos d’autocura i reducció de riscos en ITS i ús de substàncies. La iniciativa cerca reduir barreres d’accés a la salut, promoure el diagnòstic precoç de ITS i garantir informació fiable per a la presa de decisions respecte a les pràctiques sexuals.

L’equip de Cibereducació del ComitéVLC, conformat per educadors socials, psicòlogues i personal sanitari, va realitzar durant 2024 un total de 1.177 proves diagnòstiques de VIH i altres ITS des del seu Centre Marítim del Cabanyal (C/Barraca). Durant el mateix període va atendre 2.559 consultes sobre salut sexual i consum de drogues. «Loving Diversity és més que una agenda d’oci; és un sistema de cuidats multiespai on es promou la salut, el gaudir i la creació de xarxes segures per a la comunitat», expliquen des de l’organització.

La plataforma ofereix a més un servei gratuït de packs loving, que conté recursos divulgatius i material preventiu i de reducció de riscos per als espais que es publiciten en l’agenda i ho sol·liciten. Una acció més per a promoure la igualtat i el benestar de les persones LGTBIQA+, amb especial recalcament en la representativitat de les dones, les persones amb VIH i la comunitat trans i no binària.

La campanya s’inaugura amb l’espot Loving Diversity, una producció audiovisual que celebra la pluralitat d’identitats i la importància de construir entorns accessibles i lliures de discriminació. Una invitació a la reflexió sobre la diversitat com un valor fonamental per a una societat més justa i equitativa.

Vihsibles Festival

Així mateix, el ComitéVLC ja ha anunciat la seua pròxima cita que també estarà inclosa en l’agenda d’oci. Es tracta de la VIII edició del ‘Vihsibles Festival’, una jornada festiva i de concienciació que enguany se celebra el 14 de juny en la Plaça del Carme (València).