Paiporta organitza un festival solidari per a recordar a les víctimes de la dana

Una trentena d’associacions locals de Paiporta han unit forces per a organitzar Revivim Paiporta, un festival solidari que servirà per a recaptar fons per a la construcció d’un monument en record de les víctimes de la dana i en homenatge als voluntaris i voluntàries, serveis d’emergències, forces de seguretat i militars que van intervindre durant aquells dies.

L’Ajuntament de Paiporta destaca en un comunicat que dona suport a aquest «gran projecte col·lectiu» i assumirà l’execució i part del finançament d’aquest «espai de memòria viva, que vol ser símbol de gratitud, reconeixement i unió».

L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, ressalta que el monument serà «una mostra permanent de gratitud i reconeixement col·lectiu que perdure en el temps, fruit de l’esforç compartit de tota la ciutadania».

Del 23 a 25 de maig

Revivim Paiporta se celebrarà del 23 al 25 de maig a l’església de Sant Jordi de Paiporta. El cartell està conformat per artistes com Bombai, Bajoqueta Rock, José Coll o Sandra Valero, entre altres.

La primera edil ha apuntat que és una mostra «de la capacitat d’organització, empatia i solidaritat» d’un poble que «sempre ha sabut estar unit en els moments difícils, i ara torna a demostrar que la ‘germanor’ i l’associacionisme són senyes d’identitat de Paiporta».

Les persones organitzadores del festival, en representació del teixit associatiu, expliquen que Revivim Paiporta «és un acte d’amor col·lectiu». «Volem retornar amb música, art i solidaritat tot el que ens van oferir els qui van estar al peu del canó. La resposta de les associacions ha sigut increïble, i confiem que la ciutadania es bolque també», assenyalen.

La ciutadania pot participar amb entrades i donatius, donacions via Bizum, transferència bancària o fila 0 solidària. També es posaran a la venda samarretes solidàries, disponibles tant en línia com a través de qualsevol de les 33 associacions organitzadores.