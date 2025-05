Fontilles impulsa un centre de salut especialitzat en dones en Bolívia.

La Fundació Fontilles, entitat valenciana que des de 1902 treballa per la salut i el benestar de col·lectius vulnerables, especialment afectats per lepra i altres malalties desateses, ha impulsat la construcció d’un centre de salut d’atenció primària a Sucre, la capital de Bolívia i del seu districte de Chuquisaca. La nova infraestructura sanitària, que acaba d’entrar en funcionament, està especialitzada en malalties de les dones, especialment en patologies descurades i no ateses.

La seua construcció s’emmarca en el projecte «Enfortiment del sistema integral i integrat de salut pública (ODS 3), la institucionalitat de lluita contra violència cap a la dona (ODS 5) de Chuquisaca en Aliança Nord-Sud (ODS 17), deteriorats arran de la crisi global sanitària (covid-19) a Bolívia», finançat per la Generalitat Valenciana en la seua convocatòria de programes de cooperació internacional al desenvolupament corresponent a 2021 i executat juntament amb l’entitat sòcia local Fundació Intercultural Nor Sud.

El programa, que culmina enguany i que al juny rebrà a una ginecòloga i una pediatra voluntàries, s’ha desenvolupat en els 29 municipis que componen la xarxa de salut del departament de Chuquisaca, en el sud del país, on ha beneficiat al voltant de 351.000 persones, la majoria en situació de pobresa, amb especial atenció a dones, majors, xiquets i xiquetes, i persones amb discapacitat, malalties greus o infectades per VIH.

L’objectiu del projecte és reforçar i modernitzar el model de salut de Chuquisaca per a crear una xarxa hospitalària i ambulatòria pública, que resulte més eficaç i eficient davant situacions de crisis i emergències, estiga descentralitzada i dispose d’una forta participació comunitària i d’atenció primària.

Atenció general i d’emergències

El centre de salut recentment construït compta amb espais per a l’atenció general i d’emergències, així com sales d’internació temporal i d’internació regulada, consultori dental, sala de parts, consultori odontològic infantil, sala d’atenció ambulatòria i farmàcia. La seua posada en marxa en el districte 5 de la ciutat de Sucre, habitat per famílies migrants rurals de baixos ingressos i amb treballs en l’economia informal, pretén impulsar l’accés equitatiu a consultes i assistència especialitzada, prioritzant xiquetes, adolescents i dones en situació de vulnerabilitat, als qui s’ha facilitat atenció ginecològica i obstètrica, així com informació sobre els seus drets en salut sexual i reproductiva. A més, s’ha restablit el servici de defensories municipals contra la violència masclista, desarticulades arran de la pandèmia de la covid-19.

El programa s’alinea, així, amb la campanya de l’Organització Mundial de la Salut «Començaments saludables, futurs esperançadors», promoguda amb motiu de la celebració a l’abril del Dia Mundial de la Salut, que insta els governs a intensificar els esforços per a posar fi a les morts prevenibles de mares i nounats, i a donar prioritat a la salut i el benestar de les dones a llarg termini.