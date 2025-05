Incliva premia la labor investigadora de les dones a l’inici de la seua carrera

La directora general d’Investigació i Innovació de la Conselleria de Sanitat, Mariola Penadés, va assistir el passat 15 de maig a l’acte de lliurament de la III Convocatòria de premis dirigits a dones investigadores pertanyents a la plantilla de l’Institut d’Investigació Sanitària Incliva, de l’Hospital Clínic Universitari de València, o adscrites a algun dels seus grups d’investigació per al foment del desenvolupament de la carrera investigadora i de la innovació.

La fi d’aquesta convocatòria, impulsada per la Xarxa de Dones per la Investigació Sanitària d’Incliva, en el marc del seu III Pla d’Igualtat, és fomentar la labor investigadora i d’innovació de les dones en Incliva en els estadis inicials de la seua carrera, tant predoctoral com postdoctoral, i donar visibilitat a la dona dins del sector investigador i de la innovació en salut.

En aquest sentit, la directora general va destacar que la ciència no és només una eina per a investigar. «És, abans de res, una palanca poderosa per a avançar en equitat, justícia i transformació social. No n’hi ha prou amb impulsar el coneixement científic: també és fonamental millorar els models que ho fan possible. I eixe és precisament un dels eixos en els quals estem posant especial atenció des de la Conselleria de Sanitat».

La convocatòria dels premis, finançats per Caixa Popular, inclou dues categories. La categoria de Doctorandes es dirigeix a dones que es troben desenvolupant la seua tesi doctoral i premia les dues millors comunicacions orals en congressos nacionals o internacionals. En la categoria d’Investigadores postdoctorals, dirigida a investigadores amb una trajectòria postdoctoral igual o inferior a deu anys, es premia el millor article científic publicat en revistes d’elevat factor d’impacte en les quals la investigadora siga autora principal. Addicionalment, es destinen dos premis a les millors comunicacions orals per a investigadores predoctorals d’Atenció Primària i Infermeria.

A l’acte de lliurament dels premis, que va tindre lloc en la sala d’actes d’Incliva, van assistir també el doctor Andrés Cervantes, director científic de l’entitat, la doctora Ana Ortega, coordinadora de la Xarxa de Dones per la Investigació Sanitària d’Incliva i la doctora Capitolina Díaz, com a conferenciant convidada, que ha parlat sobre els ‘Biaixos de gènere en la investigació mèdica’ i la necessitat d’evitar-los.

Les premiades i les seues investigacions

Marina Hernández, Silvana Javiera Soto, Sofia Zaragozano i Ana Monteagudo van ser les investigadores premiades, pels seus treballs.

Marina Hernández, investigadora predoctoral i infermera del Grup d’Investigació en Trasplantament Hematopoètic de Incliva, va obtindre el premi en la categoria de Doctorandes Infermeria per la seua comunicació oral ‘Canvi de torn infermer en l’hospitalització hematològica’, dotat amb 500 euros.

Silvana Javiera Soto, del Grup d’Investigació en envelliment i exercici físic de Incliva, va obtindre el segon premi en la categoria de Doctoranda, dotat amb 500 euros, per la seua comunicació titulada ‘A Short-Duration Strength Training Intervention Improves Frailty and Functional Capacity in Older Women’.

Sofia Zaragozano, investigadora predoctoral del Grup de Comunicació Matern Fetal de Incliva i la Fundació Carlos Simón, va obtindre el primer premi en la categoria de Doctoranda per la seua comunicació oral ‘Development and characterization of a 3D Human Endometrium-on-xip-platform’, dotat amb 1.000 euros.

La doctora Ana Monteagudo, investigadora del Grup de Comunicació Matern Fetal de Incliva i la Fundació Carlos Simón, va obtindre el Premi en la categoria d’Investigadora Postdoctoral pel seu article titulat ‘The impact of the embryonic DNA methylation program on CTCF-mediated genome regulation’ publicat en Nucleic Acid Research, dotat amb 2.000 euros.