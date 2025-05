Alcampo i Oxfam Intermón reforcen la seua aliança en la 23a Quinzena de Comerç Just

Alcampo celebra, del 20 de maig al 2 de juny, la 23a edició de la Quinzena de Comerç Just en col·laboració amb Oxfam Intermón, una aliança que reforça, un any més, una relació de més de dos dècades centrada en la promoció d'un consum responsable i en la visibilització de les històries que hi ha darrere de cada producte.

Durant la campanya, en 320 botigues Alcampo de tot el territori nacional donaran visibilitat a 34 productes de la marca Tierra Madre, l'ensenya d'alimentació de Comerç Just d'Oxfam Intermón. La gamma inclou des de productes com a sucre, te i café, xocolate, així com la principal novetat d'enguany: la melmelada de mandarina bio. Esta campanya s'emmarca dins del compromís de l'empresa amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible nº 12 de Nacions Unides, que fa referència a garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Novetat destacada

Com a novetat destacada d'esta edició, Alcampo incorpora la melmelada de mandarina bio de compromís local, elaborada amb mandarines cultivades en València per xicotets productors afectats per la dana. Esta melmelada ecològica, que conté únicament tres ingredients naturals —mandarina, sucre de canya i suc de llima—, és el resultat d'un projecte pioner que trasllada els valors del Comerç Just a l'àmbit local.

El projecte ha sigut desenvolupat conjuntament per Oxfam Intermón i La Unió Llauradora i Ramadera, una aliança estratègica que unix l'experiència internacional d'Oxfam en Comerç Just amb el coneixement i la representació del sector agrari local que aporta La Unió, organització referent a la Comunitat Valenciana. Gràcies a esta col·laboració, s'impulsa l'ocupació inclusiva en el sector agrícola, promovent iniciatives a través de la Fundació Llauradors Solidaris, que contribuïxen a dignificar el treball del camp i a oferir oportunitats reals als xicotets productors locals. Esta sinergia demostra com la cooperació entre entitats socials i agràries pot generar un impacte positiu tant en el territori com en el model de consum.

Així mateix, la companyia incorpora els terrossos de sucre Tierra Madre en els establiments de 16 dels seus hipermercats de tot el territori nacional, ampliant així la presència de productes de Comerç Just també en la seua oferta de restauració.

Una altra novetat rellevant que es va realitzar durant l'any anterior va ser la incorporació del vermut "Las Manos", fruit del projecte conjunt entre Oxfam Intermón, La Dinamo i Bodegas Urbanas, un vermut ecològic elaborat amb sucre de canya de Comerç Just de Paraguai.

Estos productes procedixen de cooperatives de xicotets productors a Espanya, Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica i la seua comercialització contribuïx a combatre la pobresa i garantir la millora de les condicions de vida de moltes famílies vulnerables l'única font de les quals de recursos és el treball agrícola, fomentar el respecte pel medi ambient així com la igualtat entre homes i dones.

Un impacte mesurable

Alcampo ha adquirit, en un any, productes per valor de quasi 600.000 euros, una xifra que suposa un creixement del 5,8 % respecte a l'exercici anterior. En total, les compres realitzades per Alcampo en l'últim any han suposat l'adquisició de productes a 25 grups productors de 17 països d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, centrades principalment en productes com a café, cacau, sucre de canya, panela i te. Estes compres no sols suposen un impuls a les economies locals, sinó que permetran que al voltant de 358 persones obtinguen els ingressos suficients per a viure dignament durant un any complet.

En termes de volum, l'ensenya ha venut, en un any, 267.000 productes, dels quals més del 70 % són: café molt natural, aràbiga i BIO, diverses tauletes de xocolate BIO de 70 % i 85 %, amb sabor de taronja, amb flor de sal i fins i tot amb llavors de cacau, i també panela BIO de gra fi i sucre BIO de Paraguai.

Un compromís que es manté ferm des del 2002

Alcampo va introduir productes de Comerç Just a les seues botigues l'any 2002 i, actualment compta amb 48 referències, de les quals quatre són de la seua marca. Així mateix, durant esta campanya els clients podran conéixer de primera mà els sabors i valors del Comerç Just a través de degustacions en botiga que es realitzaran en 11 dels seus centres Alcampo.

“La nostra aliança amb Alcampo és sòlida i estratègica per a l'impuls que necessitem per a portar al comerç just i els seus valors, a un altre nivell. Juntes aconseguim impactes en la vida de les persones que els permeten accedir a un ingrés i un treball dignes, alhora que els consumidors i les consumidores troben una proposta per al consum de bona qualitat basada en una cadena de valor justa i equitativa” assenyala Edurne Rubio, directora de Public Engagement d'Oxfam Intermón.

En paraules de Mariano Serrano, director de Producte d'Alcampo: “La nostra col·laboració amb Oxfam Intermón, que s'estén ja més de dos dècades, inclou no sols la venda de productes de Tierra Madre durant tot l'any sinó la celebració d'una campanya anual orientada a valorar i conéixer, d'alguna manera, a les persones, cooperatives i comunitats que estan darrere de cada un dels productes que posem en els nostres lineals".