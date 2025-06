Manos Unidas reivindica el paper de les empreses contra la desigualtat.

Cada vegada més empreses valencianes es comprometen amb accions solidàries i sostenibles per a canviar la vida dels seus empleats, de les seues comunitats locals i de la societat en general. En este context actual, marcat pels desastres mediambientals i les guerres, així com per la fam i la desigualtat, comptar amb el compromís de les empreses és clau per a pal·liar les necessitats de les societats més pobres.

Amb esta convicció, Manos Unidas València organitza dimecres que ve, 11 de juny, en CaixaForum València (de 10 a 13 hores), l’II Fòrum d’Empreses Socialment Compromeses, una iniciativa que impulsa la reflexió sobre la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i el compromís solidari empresarial com a motor de transformació social.

Esta trobada, que en la seua primera edició va aconseguir reunir més d’un centenar d’assistents, busca ser un espai de diàleg, inspiració i col·laboració entre empreses, voluntariat, ONGs, administracions públiques i ciutadania. «Ser solidaris no ens fa perdre riquesa, perquè la prosperitat només és justa, quan arriba a tots els éssers humans», segons Manos Unidas València.

Tres taules de diàleg

Sota el lema de campanya «Compartir és la nostra major riquesa», el fòrum comptarà amb tres taules de diàleg que abordaran l’impacte del teixit empresarial en l’erradicació de la pobresa, el valor transformador del voluntariat i els projectes de cooperació de Manos Unidas a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.

Participaran representants d’entitats com Caixa Popular, EVAP, Angels Capital, Llum Social, Startup València, Grup Gómez, Gestinmédica i Manos Unidas, amb l’objectiu de compartir diferents mirades en un espai de debat entre l’empresa, l’acció social i la cooperació internacional.

«El nostre repte és mostrar que compartir no és perdre, sinó transformar. Les empreses no són alienes al context actual, econòmic i social, en el qual vivim i moltes empreses valencianes són exemple d’això», destaquen en Mans Unides València.