Caixa Popular lliura 30.000 € en ajudes per a impulsar la igualtat de génere

Caixa Popular celebra la cinquena edició de la seua Convocatòria d’Ajudes per la Igualtat, una iniciativa que enguany ha triplicat la dotació econòmica, aconseguint els 30.000 euros destinats a impulsar projectes que promouen la igualtat de gènere.

Aquest fons s’ha constituït en part gràcies a la recaptació de la Targeta Dona de Caixa Popular, la primera targeta bancària que promou la igualtat de gènere i que destina un percentatge dels beneficis obtinguts per utilitzar-la en projectes socials que fomenten la igualtat entre les persones, sense cap cost per al client.

El pròxim dimecres 18 de juny a les 19h, el jardí de Bombas Gens acollirà l’acte de lliurament de premis als projectes seleccionats. Estarà conduït per la periodista Nerea San Félix i ambientat per la música de Melodic Moon. La inscripció està oberta en: www.caixapopular.es/va/esdeveniment-ajudes-igualtat

Durant l’esdeveniment, les entitats premiades presentaran les seues iniciatives i explicaran l’impacte que tindrà l’ajuda rebuda. La selecció s’ha realitzat entre més de 80 propostes, mitjançant un procés participatiu en el qual han intervingut tant l’equip de Caixa Popular com les persones usuàries de la Targeta Dona, a través de votació en línia.

En aquesta edició, el fons d’ajudes es distribueix en tres categories, cada categoria compta amb una ajuda de 6.000 € i una altra de 3.000 €, i un reconeixement especial de 3.000 €.

En la categoria Igualtat d’Oportunitats destinada a projectes que facen costat a dones en situació vulnerable, les iniciatives premiades són: Ajuda de 6.000 €: ‘Puentes al Empleo’ de Iniciatives solidàries; i Ajuda de 3.000 €: ‘Unidad de prevención y protección a mujeres víctimas de violencias sexuales’ de Asociación Por ti Mujer ONGD.

En la categoria Igualtat i Talent, dirigida a iniciatives que impulsen el lideratge i l’emprenedoria femenina, els projectes beneficiaris són: Ajuda de 6.000 €: ‘Incubadora de cooperativas rurales’ de Canopia Coop.V; i Ajuda de 3.000 €: ‘Visibilitzant el talent de les dones joves’ de la Federació d’Associacions d’Estudiants.

En la categoria Igualtat per al Futur, enfocada en projectes que fomenten la igualtat de gènere des de la infància, han resultat premiats els següents projectes: Ajuda de 6.000 €: ‘Som igualtat’ de l’Associació Somllar; i Ajuda de 3.000 €: ‘11F Mujer y la Niña en la Ciencia’ de Bioval.

A més, es lliurarà un Reconeixement Especial 2025 de 3.000 € que enguany anirà destinat a Valencia Acoge, per la seua labor destacada en la promoció de la igualtat i la inclusió social.

L’entitat de les dones

La iniciativa de la convocatòria d’ajudes forma part del projecte Caixa Popular Dona, que comprèn diferents accions per a promoure la igualtat entre les persones, un dels valors de l’entitat des que va néixer en 1977.

En el seu compromís per la igualtat, Caixa Popular ha llançat iniciatives com la col·laboració amb la Fundació Novaterra, amb un projecte d’autotreball per a dones amb pocs recursos. També ha creat la línia InvestigaDona, una iniciativa per a promoure l’accés de la dona i la nena en la ciència i fomentar el lideratge de les dones investigadores en aliança amb Incliva.

A més, impulsa el programa «Diàlegs» amb Emma Tomás, una sèrie d’entrevistes en xarxes socials amb convidades amb un paper rellevant en el terreny de la igualtat i la dona.